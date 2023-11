Enfermeros del centro de salud de Ciudad Jardín se concentran por las pintadas contra el colectivo

Indignación y temor. Eso es lo que sienten los enfermeros del centro de salud de Ciudad Jardín, en Málaga capital, tras las pintadas que aparecieron este miércoles en el edificio. "Asesinos enfermeras" fue el grafiti que se encontraron cuando llegaron a trabajar esa jornada. Un día después, los trabajadores se han concentrado ante las puertas del ambulatorio para dejar patente su repudio a esos actos vandálicos.

La dirección del centro ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional y el Distrito Sanitario Málaga ya ha realizado las gestiones para quitar la pintada. El Sindicato de Enfermería (Satse) y el Colegio de Enfermería de Málaga prevén sumarse a la denuncia de la Administración sanitaria. Mientras se quita la pintada, los trabajadores han colocado junto a la frase insultante "Asesinos enfermeras", varios carteles en los que puede leerse: "El único medicamento de uso recomendado aun cuando no estés enfermo es respeto". En la concentración en repulsa a los hechos, han participado una veintena de profesionales que han mostrado las palmas de sus manos en señal de 'stop agresiones'.

Es la tercera vez que el centro de salud sufre este tipo de actos vandálicos. Ya durante la pandemia y en octubre de este año aparecieron pintadas contra los sanitarios. Ahora son específicas contra los enfermeros. Desde Satse, se asocian los hechos a personas antivacunas, ya que coinciden con periodos de inmunización. En su día fue durante la campaña de inoculación contra el Covid y ahora cuando se está vacunando contra la gripe y también el coronavirus.

"Condenamos estos actos que son inaceptables. Los enfermeros se sienten inseguros y molestos. La Enfermería es un pilar de la asistencia sanitaria por los cuidados que presta. Hoy se empieza por pintadas y mañana puede ser una agresión", ha manifestado el delegado de Satse de Atención Primaria, José Luis Sánchez. Además, ha añadido: "Quien no quiera, que no se vacune, pero que no insulte, amenace y deshonre a la Enfermería".

Desde el sindicato se reclamó además que se dote al centro de salud de vigilante de seguridad y que se incremente su videovigilancia. Sánchez añadió que, además de la atención que prestan en esas instalaciones, en su trabajo cotidiano, los enfermeros tienen que salir a hacer visitas domiciliarias y con pintadas como las aparecidas tanto este miércoles como con anterioridad, no se sienten seguros.

En un comunicado, el Sindicato de Enfermería reclamó además a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos actos vandálicos y asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales de la salud. "Estos actos vandálicos son especialmente preocupantes en un momento en el que las enfermeras y otros profesionales de la salud están realizando un esfuerzo extra debido a la pandemia de Covid-19. Es vital reconocer y apreciar su labor en lugar de difamar y deshonrar su trabajo", indicó Satse.

Además, la organización sindical agregó: "Las enfermeras desempeñan un papel fundamental en la atención sanitaria, brindando cuidados y apoyo a los pacientes y sus familias. Es inaceptable que sean objeto de amenazas y acusaciones infundadas. Este incidente resalta la importancia de respetar y valorar a los profesionales de la salud, quienes desempeñan un papel vital en nuestra sociedad. Es necesario recordar que su dedicación y sacrificio merecen reconocimiento y apoyo, no actos de vandalismo y difamación. El colectivo demanda "que se reconozca y valore el trabajo que realizan diariamente estos profesionales en la atención y cuidado de la salud de la comunidad".