La diputada malagueña Esperanza Oña acude al Parlamento Andaluz con sus perros

Con sus dos perritos ha inaugurado este miércoles Esperanza Oña, diputada del PP-A y vicepresidenta del Parlamento Andaluz, la exposición fotográfica Ellos nos dan la vida. El conjunto de fotografías Gala y Pelayo han podido acudir de esta manera a la Cámara de representación de los andaluces, algo que no es nada habitual.

La serie de fotografías que permanecerá veinte días expuesta en las Cinco Llagas está organizada por Prodia, la asociación parlamentaria "no partidista" que promovió la propia Oña junto a Javier Pareja (Cs) y Luz Marina Dorado –procedente de Adelante Andalucía y actualmente diputada no adscrita–, y al ex diputado nacional de Los Verdes Francisco Garrido. Dicha organización, con un carácter muy similar a una asociación ya existente en el Congreso de los Diputados, buscará impulsar iniciativas y "cambios valientes" en la legislación en defensa del bienestar de los animales.

Inauguración exposición “Ellos nos dan la vida” en el Parlamento de Andalucía que muestra la ayuda continua que recibimos de los animales. Organizada por PRODIA (plataforma protección y dignidad animal). ¿Qué les damos a cambio? pic.twitter.com/BjCbs8Hbqr — Esperanza Oña (@esperanzaona) March 16, 2022

El pasado 14 de enero se anunció su creación y ya ha conseguido el hito de llevar al Parlamento el debate sobre la dignidad animal, a colación con la medida elevada por el ejecutivo nacional sobre los seres vivos sintientes.

"Hoy es el día de decir 'basta' a esa apatía", aseveró Esperanza Oña durante la presentación de Prodia, quien defendió que "los animales son seres vivos" y, como tales, "tienen dignidad", y de ahí que la asociación (Prodia), a la que auguró un "magnífico recorrido", incorpore en su nombre las iniciales de las palabras 'protección', 'dignidad' y 'animales'.

Desde Prodia defienden la necesidad de que la sociedad comprenda "que los animales forman parte de nuestro planeta, y que nosotros no tenemos por qué ser maltratadores, atacar a los que forman parte de nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, los que nos pueden permitir la vida".

Pese a ya existir una asociación similar en el Congreso de los Diputados –que tomaron como referencia a la hora de impulsar Prodia– el Parlamento Andaluz es la primera cámara autonómica en contar con una asociación de este corte, si bien Oña aseguró durante su presentación de que no duda de que otros entes autonómicos sigan su estela.