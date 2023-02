Esperas de hasta 24 horas para ingresar en el Hospital Regional de Málaga

Usuarios y sindicatos denuncian las demoras para los ingresos en el Hospital Regional. "Hasta 24 horas" de espera, según Satse, y unas "21", de acuerdo al testimonio de un familiar. La causa es la coincidencia de tres variables: el aumento de ingresos por las patologías típicas invernales, el déficit crónico de camas hospitalarias de Málaga y estancias más prolongadas -que demoran las altas- por la avanzada edad de muchos pacientes. Así que al no liberarse camas en las plantas, se forma un tapón en Urgencias y se ralentiza la hospitalización.

Según profesionales y organizaciones sindicales consultadas, en el Clínico la situación no es tan acuciante como en el Regional porque ahora tiene la válvula de escape del Hospital del Guadalhorce, al que deriva enfermos de más larga estancia. Pero aseguran que el centro de Teatinos también sufre una alta presión asistencial en sus Urgencias.

Ante la "saturación" del Regional, UGT urgió a la apertura del Pascual, que aportaría unas 200 camas. La Junta prevé alquilar sus instalaciones y que funcionen como hospital público. Salud anunció la puesta en marcha para el primer semestre de este año, pero luego la retrasó para finales de 2023.

Las demoras en el Regional las denunció en Twitter una usuaria. "21 horas esperando asignación de cama para mi madre de 86 años... 21 horas en un sillón. El personal sanitario, de 10; pero el papeleo y la gestión, 0", protestó su hija. "En general, los ánimos estaban caldeados por las esperas. Había personas exaltadas por las demoras", aseguró. La mujer acudió a Urgencias del Hospital de Benalmádena. Allí, le hicieron la analítica, pero no podían realizarle un TAC. Así que en su coche se la trajo al Regional, donde finalmente se decidió el ingreso. "Ella no se queja. Yo sí. Tiene 86 años y se ha pasado 21 horas en un sillón esperando una cama, que por mucho que se recline, es un sillón", protestó.

Más allá de este caso puntual, el Sindicato de Enfermería (Satse) confirmó las demoras para la hospitalización en el Regional. Aseguró que en la mañana de este miércoles, la persona que más tiempo llevaba aguardando sumaba "24 horas" de espera. "No deberíamos normalizar una situación así, pero es lo habitual para esta época del año por la alta frecuentación y la falta de camas que sufre Málaga", explicó el delegado de Satse en el Regional, Ignacio Anguita. A continuación reflexionó: "Con más camas en el hospital y un mejor funcionamiento de la Atención Primaria, a lo mejor esto no ocurriría". Anguita recordó que aunque se han incrementado las plazas de Urgencias y UCI en el Regional, no se han aumentado las camas en las plantas. De modo que el tapón se sigue produciendo. "Hay que tener en cuenta que en esta época, muchos pacientes son mayores y pluripatológicos y no es fácil darles el alta pronto", añadió el representante de Satse. Así que su largas estancias complican aún más el escenario porque hay más ingresos y menos altas.

Según los datos de UGT, en la mañana de este miércoles había 17 pacientes en Observación del Regional esperando una cama. Además, otros tres que habían sido operados llevaban desde la jornada anterior aguardando para subir a planta. "Lo normal es que los enfermos suban en el mismo día, pero ahora el hospital está colapsado porque las camas no son suficientes. Las horas de espera varían según los pacientes, pero las demoras son producto de un déficit crónico de camas que se agrava en los periodos de alta frecuentación", argumentó el delegado de UGT, Carlos Bueno. Tras recordar el proyecto del tercer hospital y la prometida apertura del Pascual, que se retrasa, concluyó: "Esta situación confirma una vez más que Málaga está falta de camas". Debido a la escasez de sitio, muchos enfermos acaban en plantas que no son de la especialidad de su patología. Los llaman ectópicos porque están fuera de su área. Bueno comentaba que, por ejemplo, Medicina Interna tiene enfermos de seis especialidades diferentes. Porque allí donde se produce un hueco, se ingresan pacientes.

Un profesional afirmaba a Málaga Hoy: "Estamos apretados, ahora más por la alta frecuentación. Pero apretados llevamos bastante tiempo por la falta de camas". La provincia es la que menos plazas de hospital público tiene de Andalucía en función a su población.

Por su parte, ante la consulta de esta redacción, el Hospital Regional señaló que dispone de un plan de alta frecuentación "para dar respuesta al incremento de demanda asociado a la bajada de temperaturas y descompensación de enfermedades de pacientes crónicos". No concretó tiempos de espera, pero insistió en que "cuenta con todos los recursos disponibles para la atención de pacientes en Urgencias". El centro reconoció que "en los últimos días, se ha detectado una mayor afluencia al área de Urgencias de pacientes con patologías más complejas y que requieren una atención más específica".

A su vez, profesionales del Clínico consultados explicaban que también la presión asistencial sobre este hospital es fuerte, con más de medio millar de urgencias diarias. No obstante, aseguraban que ahora la situación es mejor que hace un par de semanas. "Pero seguimos en alta frecuentación, con mucha afluencia de pacientes, muchos ingresos y mucha gripe A y B, no tanto por Covid", sostenían.

El representante del Sindicato Médico (SMM) en el Clínico, Diego Villaespesa, opinó que también este centro está saturado. En el hospital, este miércoles por la mañana había cuatro pacientes pendientes de ingreso. Apuntaba que en este centro el problema es que la población del área de referencia -la zona oeste de la capital y la costa occidental- ha experimentado un fuerte crecimiento. "La población ha tenido en los últimos años una importante expansión y sin embargo el número de camas que se ha incrementado es insignificante en relación con el crecimiento demográfico", advertía.

Una portavoz del Clínico admitió que son días de alta presión asistencial, con muchos ingresos y mucha demanda de atención, sobre todo por gripe. Explicó que a fin de liberar camas, se han habilitado espacios a donde pasan los pacientes que ya tienen el alta hasta que los recogen sus familiares. Por ejemplo, a veces un anciano tiene su alta a las 12:00, pero sus familiares -porque están trabajando o son de un pueblo- no pueden llevárselos hasta las 18:00. Al habilitar esos espacios -que están atendidos por sanitarios- se liberan camas y los que están en Urgencias pendientes de ingresos pueden pasar a la habitación. La portavoz indicó que otra medida, cuando es necesario, es derivar pacientes de larga estancia del Clínico al Hospital del Guadalhorce, cuya zona de hospitalización se abrió en la pandemia y continúa en funcionamiento. Así, las instalaciones de Teatinos pueden centrarse más en los enfermos que sufren patologías agudas y precisan menos tiempos de ingreso.