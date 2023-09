ADELANTOS Expertos prevén en Málaga un invierno similar en virus a los de antes de la pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya dio por cerrada hace tres meses la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus. Así que todo indica que la pandemia es pasado. De modo que la previsión de los especialistas es que la próxima temporada de frío sea similar en virus respiratorios a las de antes del Covid. Sólo que con el Sars-Cov2 como un patógeno más.

“El Covid se une a la colección de gérmenes y el próximo invierno previsiblemente será como los de antes de la pandemia, con el coronavirus como un virus respiratorio más”, sostiene el jefe de Neumología del Hospital Clínico, José Luis Velasco. La previsión es que los casos de Covid sean por lo general leves, siguiendo la tónica de los últimos meses.

En síntesis, la situación epidemológica en cuanto a virus respiratorios vuelve a su cauce. Durante la pandemia, estos patógenos se trastocaron por completo. No sólo por la irrupción del Covid sino también por la alteración de los demás patógenos respiratorios que proliferaron incluso en primavera y verano, épocas del año en las que no eran habituales. Pero todo indica que con la normalización del panorama epidemiológico, estos últimos vuelven al otoño y al invierno.

“En julio y agosto hemos tenido casos de Covid, pero poco graves y no hemos visto ni gripe ni virus respiratorio sincitial (VRS). El Covid sigue todo el año, pero el resto de los virus respiratorios vuelven a las estaciones de frío”, añade Velasco.

El facultativo –que dirigió el área más golpeada por la pandemia en el hospital andaluz con más pacientes ingresados por Covid– apuntaba que de los 34 enfermos hospitalizados en Neumología a mediados de esta semana, sólo dos eran por neumonía ocasionada por coronavirus.

“En la actualidad, el Covid no es problema porque no son muchos casos, son cuadros controlables y no muy virulentos”, explicaba. Las claves son el alto nivel de inmunización de la población –ya que el 83% de los habitantes de Málaga están vacunados– y que el patógeno no es virulento como lo fue en los años 2020 y 2021.

Aunque el otoño-invierno se prevé como los de antes, desde un punto de vista epidemiológico la horquilla de mayor o menor gravedad de los gérmenes dependerá de su virulencia y del porcentaje de vacunación. La gripe, por ejemplo, puede ser banal, pero en una persona mayor o vulnerable, si no está vacunada puede ser grave y hasta mortal.

Por ello, Velasco apela siempre a la vacunación y a “no olvidar la lección aprendida”. Es decir, a no tener reparos en ponerse una mascarilla para no contagiar ni contagiarse en espacios y épocas en las que sea aconsejable.

De ahí que recomiende a los pacientes inmunodeprimidos a “estar alertas para no contagiarse” y a las personas con sintomatología respiratoria a utilizar la mascarilla para no contagiar a personas vulnerables. Dice que no hay que sentirse ridículo por usar tapabocas aunque se haya superado la pandemia. Y agrega: “No es ser ridículo, sino ser responsable. Si tengo tos o estoy moqueando y voy a estar en contacto con alguien vulnerable, debo ponerme mascarilla. Antes esa responsabilidad era obligatoria, ahora debe ser voluntaria”.