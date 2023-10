Familias de Málaga sin extraescolares: "Estamos haciendo malabares para recoger a los niños"

Octubre ha empezado pero las actividades extraescolares no lo han hecho con él. Los 13.000 niños malagueños que hacen uso de este servicio no han podido comenzar con las actividades previstas y las familias hacen “malabares” para poder recoger a los niños antes de la hora que ya habían pactado. Los centros educativos trabajan para organizar talleres o actividades alternativas para mantener a los niños en el colegio, hasta que los padres los recojan después del comedor.

La situación está siendo complicada para muchas familias. Los planes previstos para las tardes desde octubre de las familias malagueñas se han truncado completamente. Pilar Triguero, portavoz de la Federación de AMPA de Málaga (Fdapa), asegura que las familias al conocer que los niños no iban a empezar las actividades extraescolares en octubre han pasado “del cabreo hasta la desesperación”. Muchas familias supieron lo que ocurría el viernes a última hora o incluso el mismo lunes a primera hora de la mañana. Como consecuencia, hubo padres que no pudieron recoger a sus hijos el pasado lunes, pero tampoco han podido este martes y tampoco podrán los próximos días, por lo que esta situación seguirá así hasta que no comiencen con las extraescolares, ya que su horario laboral coincide con el horario de este servicio.

“Dicen que las actividades extraescolares empezarán de forma escalonada, pero no sabemos si las familias tendrán que pagar la cuota entera cuando inicien”, explica Triguero. También añade que con la actual inflación y la subida del precio de este servicio, desconoce cómo podrían llegar a tomarse las familias si tienen que pagar 17,51 euros para una o varias clases de una actividad.

Los centros malagueños están en busca de una alternativa, según Fdapa. Hay colegios que han organizado unos talleres o actividades en el horario de las extraescolares para que los niños, cuyos padres no puedan ir a por ellos, tengan la posibilidad de quedarse en el centro unas horas durante la tarde. Esta iniciativa se está llevando a cabo en el CEIP Pintor Félix Revello de Toro, donde las familias pueden solicitar el ingreso de sus hijos en estos talleres hasta que comiencen las extraescolares.

Andy y Paqui tienen a su hijo matriculado en 4º de Primaria en este centro educativo y esta semana están yendo a por él después del comedor porque no ha podido empezar con Informática y Ajedrez. Estos padres aseguran que "no estamos tan mal como otras familias", ya que ella tiene jornada reducida. El inconveniente para ellos se encuentra en que hasta que no empiecen las actividades su horario de tarde va a cambiar y su organización actual es un descontrol y se ven obligados a hacer "malabares" para recoger a su hijo y llegar a todo.

“Hay padres que han tenido que recurrir a los abuelos e incluso a amigos porque les es imposible recoger a sus hijos”, señala Inés, otra madre de este centro que también ha tenido que recoger a su hijo del comedor porque no tiene actividades extraescolares. Para intentar dar una solución, incide en que el colegio está por la labor de cooperar con unos talleres y añade que las actividades deportivas -baloncesto y fútbol- sí que han podido empezar a impartirse.

La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco), que agrupa a las entidades que operan en este sector, aseguró hace unos días que el retraso del inicio de las actividades extraescolares ha afectado a 13.000 niños, 300 centros educativos y a cerca de 1.000 puestos educativos en Málaga. En cuanto a Andalucía, las cifras ascienden a 72.000 niños afectados, 1.660 centros educativos y 7.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, hizo hincapié hace unos días en que este servicio es una “herramienta importante para propiciar la conciliación familiar”. Por lo que remarcó que el problema ha surgido debido a que se han producido “alegaciones o recursos de algunas empresas que han querido revisar la adjudicación”. Como resultado, se ha dilatado en el tiempo todo el proceso. En este sentido, Briones señaló que durante este mes de octubre “deberían estar en marcha todos los servicios de todos los centros de Andalucía”. Asimismo, incidió en que “puede que se produzca de manera progresiva la autorización” y por tanto el funcionamiento dependerá de los centros y de los lotes adjudicados a las empresas.