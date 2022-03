Feijóo reivindica el "liderazgo tranquilo" del PP andaluz y reclama un partido "unido"

Dentro de la gira de campaña con la que Alberto Núñez Feijóo lleva días recorriendo España, el presidente de la Xunta de Galicia y futuro líder del PP ha participado este sábado por la tarde en un acto en Málaga en el que ha reivindicado el "liderazgo tranquilo" del PP andaluz y ha reclamado un partido "unido".

"Quiero un PP unido, de arriba abajo y de abajo arriba", ha reclamado Feijóo, que ha insistido en que "a este partido se ha venido a sumar". "Aquí no sobra nadie", ha dicho. "Quiero un partido sin complejos, que tiene ideas, proyectos y equipo. Un partido propositivo, con reflexión y altura de miras", ha continuado, advirtiendo a los suyos que no permitan "que nadie nos mire por encima del hombro, ni del derecho ni del izquierdo".

En el mitin, que se ha celebrado en Torremolinos en un abarrotado auditorio municipal Príncipe de Asturias, también ha participado el presidente de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Moreno, y han asistido, entre otros dirigentes populares, el presidente del PP malagueño y consejero de Presidencia, Elías Bendodo; la secretaria general del PP-A, Loles López; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y el presidente del PP de Melilla, Juan José Imbroda, además de los ocho líderes provinciales.

Feijóo, que ha expresado la buena sintonía que une a gallegos y andaluces, ha descrito al PP andaluz como "un partido potente, que ha sabido trabajar, esperar y conseguir". "Vosotros habéis logrado ganar en el feudo del socialismo. En 2018 Andalucía se despertó después de una larga noche de 40 años, y estoy convencido de que igual que Andalucía consiguió levantarse, España lo hará", ha manifestado.

Así, el futuro presidente el Partido Popular ha elogiado el "liderazgo tranquilo" que, según ha dicho, ejerce Moreno en Andalucía. Del malagueño, Feijóo ha dicho que es "un hombre que no vocifera pero al que se escucha, que no impone pero convence y que no presume pero le gusta gestionar su tierra". Ese "talante" es el que, a juicio de Feijóo, ha permitido "preservar la estabilidad" del Gobierno de la Junta. "Fíjense que Andalucía es la única comunidad en la que el PP gobernaba en coalición que ha aguantado toda la legislatura", ha señalado.

Ese es el tipo de liderazgo el que, a tenor de sus palabras, pretende implantar en su papel como líder del PP a nivel nacional y también si logra llegar a la Moncloa. "En España sobra el frentismo y la política de trincheras, sobran los malos modos y falta el respeto hacia quienes no piensan como tú, sobran decibelios y faltan argumentos, sobra palabrería y faltan medidas y decisiones", ha afirmado.

El presidente de la Xunta ha dedicado parte de su intervención a criticar la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "buscar excusas y distribuir culpas" a raíz de la subida de los precios de la luz y los combustibles. Al respecto, Feijóo ha dicho no entender por qué hay que esperar al próximo 29 de marzo para tomar decisiones, exigiendo al Ejecutivo que adopte medidas ya: "Merecemos que se bajen los impuestos ya, porque todo ha subido el doble y la recaudación se ha incrementado el doble".

A la crisis económica y energética se suma ahora una crisis geopolítica, según ha considerado Feijóo, que ha aprovechado el acto para advertir de los "perjuicios muy altos" que, en su opinión, puede acarrear para España el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara y Marruecos. Así, ha avisado de que en el PP estarán "muy vigilantes" ante la "reacción" que dicho giro en política exterior se produzca "en las Naciones Unidas y Argelia".

Por su parte, el presidente de PP andaluz, Juanma Moreno, ha destacado la capacidad de gestión de Feijóo evidenciada en sus cuatro mayorías absolutas consecutivas y ha pedido el apoyo de la militancia andaluza para cambiar el rumbo del país con una alternancia protagonizada por los populares.Según Moreno, Feijóo ha demostrado "con hechos y no con palabras" que hay otra manera de gobernar y que está preparado para asumir los retos de España. "La democracia necesita alternancia y España un partido como el PP y una persona como Feijóo", ha resumido Moreno, que deseado un gobierno que respete al país y que construye un futuro mejor.