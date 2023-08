Feria de Málaga 2023: pistoletazo de salida con los fuegos, un espectáculo de drones y el pregón en El Real

La Feria de Málaga 2023 dará comienzo un año más con los fuegos artificiales y, por segundo año consecutivo, con un espectáculo de drones en la noche del 11 de agosto. Durante la mañana del sábado 12 tendrá lugar el pregón, que volverá a ser en el Real, a cargo del capitán del Unicaja Alberto Díaz. Será justo antes del encendido del recinto ferial de Cortijo de Torres.

El espectáculo del viernes comenzará a las 23:50 con 'Umiles - Drone light show', que ofrecerá dos espectáculos luminosos simultáneos de diez minutos con un total de 240 drones. La temática de las figuras que se van a representar en el cielo malagueño estará dedicada a 'Naturaleza y vida'.

A partir de la medianoche podrá verse el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. Estarán a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Será un castillo de fuegos que se prolongaran durante 20 minutos, en el que se quemarán 511,9 kilos de pólvora.

Tras la Romería el sábado 12, el pregón se dará en un escenario ante la portada principal a las 21:30, donde el capitán de baloncesto del Unicaja Alberto Diaz se dirigirá a los malagueños. A continuación, será el encendido oficial con la actuación de la Banda Municipal de Música.

Además del tradicional Paseo de Enganches y Caballos por el itinerario oficial del Real, cada día se celebran dos espectáculos en el Centro de Exhibición Ecuestre, a las 16:00 y a las 22:00 horas.

La presentación del programa este jueves estuvo a cargo de Teresa Porras, concejala de Fiestas y Servicios Operativos, quien explicó que la Feria de este año se caracteriza por el talento malagueño y "se refleja en los carteles que tenemos".

También intervino el humorista Manuel Sarria, que aseguró estar "con la ilusión a tope, hasta arriba y con muchísimas ganas de disfrutar de la música y de la buena gente que hay en Málaga, que sé que me quiere mucho y yo a ellos también".

El malagueño lleva 35 años actuando durante la Feria, en primer lugar en la Caseta Municipal y en las últimas ocasiones en el Auditorio donde se siente, según afirmó, "continuamente agradecido cada vez que lo piso".

Espectáculo de drones en 2022

'Umiles - Drone light show' fue también el encargado del espectáculo del año pasado, que fue creado especialmente para Málaga y se denominó 'Noche de Fiesta'. En él participaron dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y desarrollador de la coreografía.

Inmediatamente después, a las 00:00 horas, comenzaron los tradicionales fuegos desde la zona de acceso a la terminal de cruceros, a cargo también de la misma empresa, Pirotecnia del Mediterráneo. Mientras los efectos pirotécnicos circundaban el cielo del litoral de la capital sonaron estas las canciones: 'This is me' (BSO de 'El gran showman'), 'La vida es bella' (Main theme), la BSO de Grease (You’re the one that i want, Greased lightning y Summer nights), la BSO de 'Dragonheart', 'Príncipe Alí' (BSO de 'Aladín') y 'Let it go' (BSO de 'Frozen').