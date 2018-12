La Fiscalía pone el foco en los patinetes eléctricos

El escrito detalla los elementos que los agentes han de incluir en los atestados que se levanten por estas causas , señalando las características técnicas del vehículo, de sus sistemas y de su funcionamiento, así como de la incidencia de ellos en el accidente. Deberá precisarse el modo en que se produce el siniestro. La trascendencia de la propuesta puede afectar igualmente a las empresas de alquiler de patinetes o de bicicletas, ya se alude a que los atestados deben incluir los datos de la póliza de seguro municipal o particular del ciclista o empresa que gestiona el uso compartido. Asimismo, se habla de incluir “una indagación sobre sus bienes para poder instar con la mayor prontitud en el procedimiento judicial las medidas cautelares de embargo pertinentes”.

“Por todo ello, los agentes de la Policía han de ejercer con rigor sus facultades de supervisión, procediendo, en su caso, al igual que para los ciclistas a la retirada y depósito del patín”, sentencia. El fiscal destaca la obligación de los conductores de estos patinetes eléctricos, de los que dice “ no es un juguete ni en términos jurídicos ni sociales”, de asumir “responsabilidades”. “De ahí que cuando el descuido en este punto es de singular entidad deba estimarse indiciariamente imprudencia grave; asimismo, el riesgo significativo constitutivo de imprudencia grave deriva también de circular por la calzada con niños en patinetes diseñados para una sola persona”, agrega.

“La indebida circulación por la acera o zona peatonal genera indudables peligros para los peatones de singular vulnerabilidad como los niños, personas de la tercera edad, personas discapacitadas y con movilidad reducida que circulan en sillas de ruedas”, subraya Vargas, para quien en estas circunstancias se estaría incumpliendo el deber de precaución. Más a más, cree que es en las zonas peatonales donde se desarrolla “la vida familiar, social, cultural, lúdica, comercial de encuentro y diálogo que no puede verse interrumpida por la presencia de ciclistas y patinadores”.

203 accidentes con el patinador como responsable

El informe desvela que el pasado 5 de noviembre, la Fiscalía solicitó datos a las policías locales de las capitales de provincia sobre situaciones de riesgo para la circulación por el uso de vehículos de movilidad personal y accidentes. De acuerdo con los datos disponibles, en los primeros once meses y en 44 urbes, se contabilizaron 273 accidentes. En 203 de ellos pudo haber alguna responsabilidad del patinador. No obstante, el propio fiscal señala que Málaga aún no ha aportado esta información.