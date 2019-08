Del Foodtrucks Xperience de Torremolinos al festival de electrónica Los Álamos en Estepona: con todos ustedes, ¡agosto!

Ya está aquí, ya ha llegado: el mes por antonomasia de las vacaciones de verano: agosto. Si eres de lo que ahora comienza su periodo de descanso, para un segundo y disfruta de este momento: estás en el instante más alejado del regreso al trabajo.

Además, si te ríes un poco de todos aquellos que ya han terminado sus vacaciones -¡¿quién se las coge en julio?!- el momento te sabrá a gloria. Ahora, a disfrutar del primer fin de semana en el que del 'Foodtrucks Xperience' de Torremolinos al festival de electrónica Los Álamos en Estepona, vivirás tres días de diversión.

Señoras, señores, con todos ustedes, ¡agosto!

IV festival gastronómico y musical ‘Foodtrucks Xperience’ de Torremolinos

La cocina más urbana y de esencia más callejera se vuelve a dar cita hasta el domingo 4 de agosto con la celebración del IV festival gastronómico y musical 'Foodtruck Xperience' de Torremolinos.

La plaza de La Nogalera será el marco de un festival para todos los sentidos que bajo el título ‘We love street food’ combina música, restauración y ocio y reúne a diez ‘gastronetas’ o restaurantes sobre ruedas que elaborarán los bocados más internacionales del ‘street food’, ocho grupos y artistas en concierto, una zona infantil y un paseo gourmet.

El evento abrirá puertas diariamente desde las 19:00 horas a la 1:00 de la madrugada y por el escenario musical habrá actuaciones a las 21:00 y las 23:00 horas.

Así, el viernes 2 de agosto será el turno de Linda Rodrigo y los ‘Soul Hunters’.

El sábado 3 de agosto: el cuadro de Animación Cubana y los Blue Velvet.

Y el domingo 4 de agosto, cerrando cartel los conciertos de Leyla y ‘Mitad doble’.

Los protagonistas de esta nueva edición del Foodtrucks Xperience de Torremolinos serán 'La Tribu Street Food’, con crepes dulces y salados; ‘Caminito’, con una carta de empanadas argentinas; ‘The Wurstruck’ y sus salchichas alemanas; 'The Trick Truck’, con comida mexicana; ‘La Pequeña Habana’ y sus recetas de cocina tradicional cubana; Los bocadillos de ‘El Kayak’; Las hamburguesas de ‘Rock & Burger’; 'Wok and Roll’ con wok, noodles y arroz asiáticos; La cocina fusión de ‘Arepita’, con sus arepas libres de gluten de diversos sabores; y 'La Yankeeneta’ y sus hot dogs estadounidenses.

Además será la primera vez que se celebre bajo el concepto 'plastic free', ya que ninguna de las gastronetas servirá sus especialidades en envases de plástico sino en material reciclable.

Música electrónica en Estepona con el festival Los Álamos

Los bailones están de enhorabuena: llega la mejor música electrónica en Estepona con el festival Los Álamos.

El parque ferial, deportivo y de ocio permanente de Estepona acoge hasta este sábado 3 de agosto la quinta edición de Los Álamos, festival de música electrónica.

Las actuaciones más importantes para este viernes 2 de agosto recaen en Oliver Heldens, Karol G, Danny Avila, Third Party, Camelphat, Solardo, Fatima Hajji, Dj Nano, Green Valley.

Mientras, el sábado 3 de agosto destacan por sus propios méritos Salvatore Ganacci, Nic Fanculli, David Squilache, Wade, Fangoria, Juanito Makande, Sfdk, JP Candela.

'West Side Story' en el Teatro Cervantes

Este fin de semana, del viernes 2 al domingo 4 de agosto es el último en el que podremos disfrutar en vivo del musical 'West Side Story' en el Teatro Cervantes.

Desde la primera nota hasta el último suspiro, 'West Side Story' es uno de los musicales más importantes y representativos del teatro universal. La historia continúa tan conmovedora y actual como el primer día, la música es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales y las coreografías originales ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo.

Así, cualquiera que ame el género musical y se pirre por una historia tan romántica como trágica, tiene una última oportunidad este viernes y sábado para disfrutar de esta obra a las 18:00 y las 20:00 horas. O este domingo, a las 17:00 y las 21:00 horas.

Feria del Libro de Marbella

El hombre no sólo vive de pan y circo, sino que también gusta de posturear de vez en cuando. Y para ello, qué mejor que pasarse por la Feria del Libro de Marbella.

Este año cuenta con la participación de 17 librerías que tienen abiertos sus expositores hasta el 18 de agosto en el paseo de la Alameda en horario de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00, de lunes a sábado, y de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00, los domingos.

Entre las actividades programadas para este viernes 2 de agosto, está la presentación en el Hospital Real de la Misericordia del libro ‘La Carta de Juan de la Cosa’, de Montserrat Claros Fernández.

También este viernes continuará el ciclo infantil 'Musicuentos del Mundo Mundial', con pases a las 20:00 y 21:00, en el Paseo de la Alameda, que volverá a celebrarse los días 9 y 16 de agosto. Musicuentos del Mundo Mundial es una serie de cuentos escogidos de los cinco continentes que serán acompañados por música de distintos países, tocada en directo por el mismo cuentacuentos.

Festival de Verano en el Plaza Mayor

El Festival de Verano en el Plaza Mayor continúa con su programación estival y abre el telón del mes de agosto con el ‘Cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Málaga’.

De este modo, este viernes 2 y sábado 3 de agosto las grandes bandas sonoras de todos los tiempos se verán materializadas en el Festival de Verano para invitar a todos los asistentes a rememorar aquellas clásicas melodías de tocadiscos con una calidad musical excepcional.

A las 22:00, en la plaza central del complejo comercial, con acceso gratuito.

Los Beatles y los Rolling Stones llegan a Mijas

El centro de cultura contemporánea de la Diputación, La Térmica, acerca la exposición 'The Beatles vs. The Rolling Stones' al municipio malagueño de Mijas dentro de su programa de exposiciones itinerantes por la provincia de Málaga.

Las fotografías de Gered Mankowitz y Terry O'Neill, dos figuras claves para narrar las carreras de ambas bandas míticas, se podrán visitar en la sala de exposiciones del Museo Histórico Etnográfico de Mijas, en la plaza de la Libertad, desde este jueves 1 de agosto y hasta el 1 de septiembre, de lunes a domingo en horario de 10.00 a 21.00 horas.

La entrada es libre y, además de las 70 fotografías de O'Neill y Mankowitz y de otras instantáneas del fotógrafo Baron Wolman, la exposición recoge LP'S originales de la época y memorabilia proveniente de los fondos del coleccionista Antonio Jurado.

Destacan las portadas de discos diseñadas por Andy Warhol, gran amigo de The Rolling Stones, y una carta excepcional en la que Brian Jones, el prodigio musical que realmente unió al grupo en 1963, explica cómo dejó de ser el líder de la banda en favor de Mick Jagger.

Chilches se viste de feria

La localidad veleña de Chilches se viste de feria al celebrar sus fiestas mayores este fin de semana.

Desde este viernes 2 al domingo 4 de agosto su tradicional feria en honor a su patrona contará este año con la actuación principal de 'Los Capone', banda tributo a 'Hombres G.

En la programación de las fiestas, destaca la merienda infantil que se ofrece en el polideportivo el viernes 2 de agosto, tras la cual los más pequeños podrán disfrutar de numerosos juegos. Asimismo, tendrá lugar la elección de la las Reinas, Damas y Místers infantil y juvenil al igual que de la Miss y Míster de la tercera edad. La noche finalizará con la actuación del grupo Capitán Vinilo.

El sábado 3 de agosto se celebrará una gran moraga con el donativo simbólico de un euro y una degustación de ajoblanco y gazpacho de manera gratuita por gentileza de la Asociación de Mujeres de Chilches. Durante todo el día habrá diversas actuaciones de baile, copla, zumba, orquesta y una gran fiesta de espuma.

Por la noche, tendrá lugar la gran actuación del grupo Los Capone, tributo a la mítica banda Hombres G.

Una gran paella popular, multitud de actuaciones y la procesión de Nuestra Señora la Purísima Inmaculada, acompañada de los fuegos artificiales, pondrán fin a las fiestas de Chilches el domingo 4 de agosto.

Copla en San Pedro Alcántara

Este viernes 2 de agosto la copla tiene un protagonismo especial en el auditorio del Bulevar de San Pedro Alcántara, a partir de las 22:00.

Y es que se celebra la Gala ‘Olé al verano’, organizada por Marbella en colaboración con Radiolé, con entrada gratuita y en la que actuarán once artistas de la copla.

Sobre el escenario estarán los artistas Triana de Alba, D’Montoya, Laura Gallego, Zaira, Davinia, Mesalla, Manuel Espina, Bella Grao, Manuel González, Cristian Guerrero y Chandé, conocidos por su participación en distintos concursos relacionados con la copla y con el flamenco.

Alhaurín Rock 2019

El Alhaurín Rock 2019 de Alhaurín de la Torre cumple su XII edición consecutiva al volver este viernes 2 de agosto a partir de las 22:30 horas.

En el escenario del Parque Municipal se han programado los conciertos de dos de las bandas malagueñas del momento: Bauer, de Alhaurín de la Torre, y Gea, de Fuengirola.

La entrada será totalmente gratuita y existirá servicio de bar con comida y bebida a precios populares.

Festival de Coros Ciudad de Málaga

Un total de 23 coros de la capital van a participar el viernes 2 de agosto, en el Festival de Coros Ciudad de Málaga.

Este festival, que ya alcanza su quinta edición, se celebrara a partir de las 21:00 horas en el recinto musical Eduardo Ocón.

Los coros participantes en esta fiesta de la música interpretarán dos temas libres cada uno. Al final del festival, todos los coros juntos cantarán la 'Salve' rociera.

El Museo del Automóvil adelanta la feria

Quién sabe por qué, pero es así: el Museo del Automóvil adelanta la feria de Málaga.

Con un espectáculo de flamenco, a las 20:30 horas, forma parte de las actividades de verano que organiza el espacio expositivo.

Visita al museo y actuación: 10 euros.

Ruta Antequera Misteriosa

Únete la Ruta Antequera Misteriosa el viernes 2 de agosto a las 22:00 horas en un inquietante recorrido por las calles de Antequera en busca de aquellos lugares donde se están manifestando fenómenos paranormales.

Descubriremos los extraños sucesos ocurridos en el conocido como «bloque fantasma», las apariciones del Arco del Nazareno y del Peñón de los Enamorados.

Se revelará el misterio del arcón de la beata Marina, el enigma de los dólmenes o el caso del tesoro escondido en la Fuente del Toro.

También conoceremos los singulares hechos relacionados con el Cristo de los Avisos, las andanzas de Fray Leopoldo, los prodigios durante las epidemias locales, los increíbles episodios protagonizados por la beata Madre Carmen, los espeluznantes avistamientos de no identificados sobre el Torcal, las apariciones marianas registradas en la zona, y mucho más, en una ruta tan impactante como imposible de olvidar.

Jornada astronómica en Canillas de Aceituno

Tras el éxito del pasado año, el colectivo MeteoAxarquía (colectivo de aficionados a la meteorología y la astronomía en la Comarca de la Axarquía) organiza la segunda edición de Star-T Night, una jornada astronómica para todos los públicos.

El evento tendrá lugar en el campo de fútbol nuevo de Canillas de Aceituno este viernes 2 de agosto a las 22:00.

Por la cercanía de la fecha con la lluvia de meteoros de Las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, los asistentes podrán disfrutar de más de una estrella fugaz.

También se dará un repaso por aspectos fundamentales sobre el firmamento, con teoría y práctica, en el que se realizará una exhibición de imágenes en directo de un telescopio.

El público que lo desee podrá interactuar con los organizadores realizando todo tipo de cuestiones, consultas, y se invita a los asistentes, en caso de poseer un telescopio, a montarlo allí mismo para observar de forma libre o recibir ayuda para ponerlo en marcha si lo precisan.

Liga de Voley Playa en Torremolinos

El viernes 2 de agosto, a las 16:00, dará comienzo en la zona recreativa de Playamar de Torremolinos, una nueva convocatoria del Circuito de Voley Playa de Torremolinos, organizado por el Club de Voley Playa Torremolinos.

Habrá torneos todos los viernes de agosto. Las personas interesadas en participar en este campeonato podrán realizar la inscripción a través de Club de Voley Málaga Torremolinos.

El precio de inscripción es de 5 euros por persona y cada jugador y jugadora podrá apuntarse en una categoría masculina o femenina, y en una mixta.

Homenaje a la uva moscatel de Iznate

El municipio de Iznate rendirá este sábado 3 de agosto homenaje a la uva moscatel, un cultivo con cinco siglos de historia en la localidad y que sirve para elaborar la pasa de la Axarquía , declarada Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

Para continuar con la promoción de este cultivo, el municipio celebrará la vigésimo primera edición del Día de la Uva Moscatel, durante la que se repartirán más de 2.000 kilos de uva y 800 litros de vino.

Mejor espetero se conocerá en Torremolinos: V Concurso de Espetos

El título de Mejor espetero de la Costa del Sol se decide este sábado, 3 de agosto, en la playa de Los Álamos de Torremolinos.

Una veintena de espeteros, procedentes de chiringuitos y restaurantes de la provincia de Málaga, lucharán por convertirse en el mejor de la Costa del Sol en la V edición del Concurso de Espetos de la Costa del Sol Ciudad de Torremolinos.

XXXVIII Festival Internacional de Coros y Danzas de Torrox

Si te has cansado de ir a las playas de Torrox, la ciudad recibe lo mejor del folclore este fin de semana en el XXXVIII Festival Internacional de Coros y Danzas.

El encuentro, que tendrá lugar este sábado 3 de agosto a partir de las 22:00, se realizará en la plaza de la Almedina, como en anteriores ocasiones, por el encanto que tiene este particular teatro al aire libre.

Los participantes invitados son: Asociación Argentina Martín Fierro, Grupo Folclórico de la Asociación "Rosa Búlgara", Coros y Danzas Tradiciones del Yuncler (Toledo) y Grupo de Coros y Danzas de Torrox.

XXXIV Festival de Flamenco Villa de Pizarra

Por su parte, Pizarra celebra el sábado 3 de agosto su XXXIV Festival de Flamenco. El evento, organizado por la Peña Los Cafeteras, comenzará a las 23.00 horas.

La piscina municipal acogerá este evento que estará presentado por Joaquín de la Bodega y contará con grandes artistas.

Al cante actuarán Juan Ríos de Cerralba; Paco Almadén de Almadén de la Plata; Miguel de Tena y un cantaor sorpresa. Y a la guitarra, Antonio Postigo “El Chato”, Antonio Gámez de Tomares y Chaparro de Córdoba.

Música, clown y humor en Estepona

‘Clásicos Excéntricos’ de la compañía Lapso Producciones llegan al escenario del auditorio Felipe VI de Estepona este sábado 3 de agosto, a las 21:30 horas, con música, payasos y humor.

Un concierto nada convencional en el que el público disfrutará de la belleza de las piezas universales que se interpretan a través del humor, la sorpresa y el atractivo visual y sonoro que aportan los instrumentos insólitos de la compañía, como la 'Bocicleta Perifónica', el ‘Serrucho Tenor’, el ‘Vidriolín Copodivarius’, el ‘Destilarmonium Percutente en Do para Tres’ o ‘El Campanófono Sostenente de Cola’.

Venta de entradas, en la web del teatro, en Agencia López, en Viajes Carrefour Estepona y en taquilla del teatro el mismo día de la función, desde dos horas antes del inicio.

XLV edición del Concurso de Cante Flamenco de Torremolinos

La Peña Los Amigos del Arte de Torremolinos celebra este sábado 3 de agosto la final de la XLV edición del Concurso de Cante Flamenco Ciudad de Torremolinos.

Organizada por la Peña Flamenca ‘Los Amigos del Arte’ de Torremolinos, llega a su gran final en la que competirán los cuatro finalistas.

Será a partir de las 21:00 horas, en su caseta situada en el recinto ferial de Torremolinos. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

En las tres eliminatorias previas a la final, celebradas a lo largo del mes de julio, han participado un total de veintiún cantaores y cantaoras.

De ellos, los cuatro concursantes que han pasado a la final son Francisco García Escribano, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Jesús León Márquez, Mairena del Alcor (Sevilla), Rocío Serrano García, Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Alfonso León Calvijar, Adamuz (Córdoba).

VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga en Rincón de la Victoria

La VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga presentará el espectáculo 'Los Festeros' este sábado 3 de agosto en el colegio Manuel Laza Palacio de Rincón de la Victoria.

El ciclo de flamenco organizado por la Diputación de Málaga lleva un nuevo espectáculo que se enmarca dentro del XXVIII Festival Flamenco 'Puerta de la Axarquía', organizado por la Peña Flamenca El Piyayo.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en el Área de Cultura (avenida del Mediterráneo, 140), las oficinas de Correos, en Mientrada.net o en taquilla el mismo día del espectáculo una hora y media antes del comienzo del espectáculo.

Ruta Málaga Misteriosa

Descubre las casas encantadas de Málaga y el lado mágico y misterioso de monumentos tan emblemáticos como la Alcazaba o la Catedral, a través de un paseo plagado de historias reales sobre fenómenos paranormales, poltergeist y voces del más allá que han ocurrido en la ciudad.

Este sábado 3 de agosto a las 22:00 horas disfruta de una Ruta Málaga Misteriosa con psicofonías.

XLV edición de Castillo del Cante de Ojén

El sábado 3 de agosto el festival Castillo del Cante de Ojén cumple 45 años y se consolida como uno de sus festivales más longevos.

Este año se celebrará a partir de las 22:30 con primeras figuras de la talla de Remedios Amaya, Pedro El Granaíno, Israel Fernández y María Terremoto al cante, La Lupi al baile y a la guitarra El Perla, Antonio Patrocinio Hijo, Rubén Lara y Nono Jero

Más información y venta de entradas en la web del festival.

LX Travesía a Nado del Puerto de Málaga

Si no has visto al alcalde Francisco de la Torre en micro bañador eres un afortunado que tiene la oportunidad de dejar de serlo este domingo 4 de agosto, cuando se celebre la 60ª Travesía a Nado del Puerto de Málaga.

Con más de 500 participantes, tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en el Muelle 2, Dársena de Guadiaro del Puerto de Málaga.

Exhibición de waterpolo en Málaga

El domingo 4 de agosto, con la colaboración del Club Waterpolo Málaga, habrá una exhibición de waterpolo en Málaga de 12:00 a 13:00 en el muelle 2 -Dársena de Guadiaro- del puerto de Málaga dentro de las actividades de Deporte en Feria.

Ruta Málaga Mágica

El domingo 4 de agosto, a las 22:00 horas, habrá otra ruta mágica por Málaga. Sumérgete en las historias más arcanas y secretas de Málaga, como los fenómenos sobrenaturales que ocurren en el edificio de la calle Almagro o las apariciones a los pies del palacio de Félix Solesio.

Descubre las huellas del extraño ser que sembró el pánico en nuestra provincia, un increíble caso de suicidio colectivo o uno de los actos de brujería más espeluznantes que se recuerdan, en una ruta no tan irrepetible.