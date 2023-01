El Foro Transfiere acoge a 16 empresas y entidades nórdicas líderes en innovación para sinergias con ecosistema mundial

Finlandia y Suecia avanzan en su participación en la 12 edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que contará con una delegación de 16 empresas y entidades nórdicas tractoras de la innovación, que tendrán la oportunidad de compartir casos de éxito y establecer sinergias con el resto del ecosistema internacional I+D+i presente en el encuentro.

Será a través del espacio expositivo compartido por ambos países en el encuentro, así como en el programa de contenidos que centrará parte de su agenda en la difusión del modelo y estrategias que se llevan a cabo desde los dos territorios para impulsar la ciencia y la tecnología como base de un nuevo tiempo más sostenible, según han informado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Según han destacado en un comunicado, entre las organizaciones presentes en Transfiere, que se celebrará del 15 al 17 de febrero en Fycma, estarán compañías líderes en conectividad y comunicación, como Ericsson y Nokia, centros académicos de investigación como las universidades de Helsinki y Umea, o consultoras que impulsan la transformación tecnológica y digital de empresas como Gofore, Sofigate y IoT Sweden.

Completan la delegación nórdica con presencia en el área expositiva centros de investigación como el Natural Resources Institute Finland (Luke); el Swedish Environmental Research Institute (IVL), así como Research Institute of Sweden (RISE). El Centro Técnico de Investigación de Finlandia VTT planteará soluciones para resiliencia energética en las ciudades, edificios sostenibles y sistemas inteligentes de transporte.

Impulso al 'internet de las cosas'

Además, IoT Sweden mostrará su estrategia de impulso al 'internet de las cosas' en el sector público y Sensative sus sistemas para monitorizar datos de manera más eficiente. En el apartado energético, Kone Ibérica planteará oportunidades de ahorro integral en los edificios, mientras que Alfa Laval compartirá sus soluciones de producción y almacenamiento de energía.

Asimismo, Oulu Innovation Alliance y Region Västerbotten traerán hasta Transfiere sus programas de impulso al I+D+i, creación de ecosistemas innovadores y al desarrollo en materia de salud y telemedicina e hidrógeno verde en sus respectivas regiones.

Finlandia y Suecia tendrán, además, un papel destacado en el programa de contenidos de Transfiere 2023 a través del segmento The Nordic Way: innovación y digitalización para sociedades sostenibles.

En este espacio nórdico, Suecia presentará su viaje hacia una de las sociedades más conectadas y digitales de Europa con un panel representado por el sector público, privado y academia, para mostrar el modelo de éxito del ecosistema de innovación y digitalización de Suecia. Finlandia, a su vez, ofrecerá ejemplos tanto de innovaciones sostenibles como de digitalización ética y transversal, por las cuáles el país ha conseguido un alto nivel de transparencia y respeto al medio ambiente.

El bloque temático nórdico contará con la participación de Nina Vaskunlahti, subsecretaria de Estado de Comercio Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y un representante del Gobierno de Suecia.

E-Health y ciudades inteligentes

Desde Fycma han subrayado que la agenda institucional del foro promoverá, además, la interacción de las delegaciones nórdicas con los agentes del ámbito I+D+i nacionales presentes en el encuentro que contará además con reuniones temáticas específicas en torno a la innovación, la conectividad y la digitalización aplicadas a los ámbitos de la salud (E-Health), la industria, las ciudades inteligentes o el ciclo del agua.

El foro coincide con la Presidencia de Suecia en el Consejo de la Unión Europea, que ha planteado como prioridad impulsar la cooperación en el mercado único para fomentar la transformación digital y la transición verde, como aliados para fortalecer la competitividad de Europa.

Además de la participación de Finlandia y Suecia como países invitados, Transfiere 2023 avanza en su agenda internacional a través de la European Business Angels Network, EBAN, con acciones dirigidas a impulsar la inversión de proyectos en una etapa temprana de desarrollo.

En esta línea, el encuentro contará con la mesa temática 'Transferencia de tecnología en la fase semilla: experiencias europeas' que modera Juan Álvarez de Lara, miembro de la Junta de EBAN y Fundador de Solvere Capital, y que contará con la participación de Annukka Mickelsson, presidenta de Finnish Business Angels Network, FIBAN, y Magnus Eriksson, socio general de STOAF III SciTech.

Asimismo, Luis Castañeda, director de Axon Partners Group, Fondo CVC de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Erik Kolehmainen, vicepresidente de Corporate Venturing de Metsä Spring protagonizan el panel Corporate Venturing: impulsor de la transferencia tecnológica, en el que analizarán esta vía de financiación y promoción de startups con base tecnológica.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Fycma asume la dirección ejecutiva del foro, en el que actúan como Silver Partners Best in Gran Canarias, Comunidad de Madrid, CTA, con el proyecto Intecmed que lidera junto con la Cámara de Comercio de Sevilla, Diputación de Málaga, Emasa, Enisa, Institució CERCA, Limasam, Open for Business y la Universidad de Málaga (UMA).

Dinamizan el encuentro la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) -Ministerio de Ciencia e Innovación-, la Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, CRUE Universidades Españolas, la Fundación General CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Enisa, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Oficina Española de Patentes y Marcas -Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- y Málaga TechPark.

La participación de Finlandia y Suecia se ha organizado en colaboración con la Embajada de Finlandia, la Embajada de Suecia, Business Finland, Business Sweden y la Cámara de Comercio Hispano-Sueca.