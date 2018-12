“Ha sido un voto de castigo, el gobierno de la Junta ha sido nefasto y había que cambiarlo”

–¿Cómo recibió la noche del 2D los resultados electorales en su pueblo con ese incremento tan significativo del bloque de derecha?

–Vi claro que era un voto de castigo. Estos últimos años el gobierno de la Junta ha sido nefasto y había que cambiarlo. La gente ha votado cada uno lo que le ha parecido, sin ideología ni mirar color político.

–¿Y con la calma que dejan los análisis postelectorales y que le aportan sus vecinos?

–Lo mismo. Los vecinos siguen viviendo con normalidad y me cuentan lo que sabemos: que el PSOE nos ha tenido muy castigados y no sólo me refiero a Andalucía, porque yo puedo hablar por lo que ha estado ocurriendo en mi pueblo. Ha sido pésimo en cuestión económica, sin que nos hayan dado ninguna subvención, sólo lo que estrictamente nos pertenece, incluso con recortes en la Patrica; en el pueblo teníamos dos días de médico y he conseguido uno más después de mucho pelear, y tenemos colegios primitivos.

–También Izquierda Unida ha perdido votos, ¿sus votantes no han entendido la confluencia con Podemos?

–Yo soy de Izquierda Unida, no soy de Podemos. A la gente en el pueblo le impacta esta formación y a mí me lo habían dicho los vecinos. Hay muchos que se han abstenido y otros que incluso han votado a otras siglas políticas porque no conciben una unión con Podemos. Eso es muy respetable también.

–¿En algunos otros comicios había habido unos resultados similares?

–No, nunca. Ha sido la primera vez en la historia. En cualquier caso el bloque de la izquierda ha estado por encima por cinco votos. También hay que tener en cuenta que ha sido algo excepcional porque ha habido mucha abstención, que tampoco había sido nunca tan elevada.

–¿Le preocupan las elecciones municipales de mayo de 2019?

–En absoluto, porque son más personales. Estoy muy tranquilo.

–¿Cuál es la diferencia aun estando en coalición?

–Las municipales se centran en la persona y en la gestión que he demostrado a lo largo de estos casi cuatro años. En las elecciones autonómicas, desgraciadamente a muchas personas no les llegan más que lo que les cuentan, lo que quieren decirles o lo que ven en los medios de comunicación. Ahora tenemos que arremangarnos y ponernos todos a trabajar. Susana también. Ya las ha perdido pero si hubiese hecho una política más adecuada y hubiese solucionado muchos de los problemas que tenemos en Andalucía no hubiese ocurrido esto desgraciadamente.