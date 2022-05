Fuga de militantes de Vox en Málaga al PP, la Antigestora apoya a Juanma Moreno de cara a a las elecciones

Por esto concluye que " los miembros de la Antigestora no vamos a dejar nuestro dinero, ni el futuro de nuestros hijos en mano de esta personas , no tienen ningún tipo de valores y solo están ahí para vivir de la política".

Pulido sobre Antonio Sevilla: "No acabó la carrera de Derecho y tuvo que trabajar en el hotel de su padre"

Uno de los detonantes de Pulido a la hora de dejar el partido han sido las listas que han presentado a las elecciones andaluzas. "Hay gente mucho más preparada en Vox, si en algo han destacado los tres primeros de la lista es en ponerse de rodillas delante de Patricia Rueda". Sobre el cabeza de lista, Antonio Sevilla, dice que fue "un mal estudiante que no acabó la carrera de Derecho y tuvo que trabajar en el hotel de su padre". De la número 2, Purificación Fernández, asegura que "si me dicen que va a ir en una lista para el Parlamento Andaluz te hubiera dicho que estás loco, no tiene apenas formación". Sobre Antonio Luna, tercero en la lista, asegura que "traicionó a todo el que lo había alzado donde está".