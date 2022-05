Trasvase de Vox al PP en Málaga, militantes plantean el cambio de formación

Vox pierde fuerza en Málaga en favor del PP de cara a las elecciones autonómicas convocadas en junio en Andalucía. Militantes de la formación verde se reúnen la mañana de este viernes para estudiar el trasvase al Partido Popular. Todo esto, después de que el partido anunciase como candidata a Macarena Olona, una paracaídista elegida por la dirección nacional a falta de figuras fuertes del partido en Andalucía.

En el seno de la formación a la derecha de los populares vienen sucediéndose discrepancias desde que Enrique de Vivero, ex coronel del Ejército, dejase el partido tras ganar dos veces las primarias para dirigir la formación en la provincia. Tras un paso corto por la formación Tú Patria, De Vivero, que ahora no milita en ningún partido, ha lanzado un mensaje en redes sociales apoyando a Juanma Moreno de cara a las elecciones, "es la única formación que puede contribuir a solucionar los problemas en Andalucía, la división de la derecha sólo favorece a las derechas", ha expresado a este medio el ex coronel, que cuenta con el apoyo de un grupo de antiguos compañeros del partido verde. Podrían acompañar a De Vivero medio centenar de antiguos militantes, a los que se podrían sumar varias decenas más que actualmente conforman la antigestora del partido verde.

Las desavenencias llegaron por la falta entendimiento con la cúpula del partido que dirige Santiago Abascal, de ahí que en su comunicado recoja que apoya a Juanma Moreno como ciudadano, pero "siendo conocedor, por desgracia, de las sombras que a veces arroja la política; habiendo sido ganador legítimo hasta en dos ocasiones de las primarias para presidir Vox en Málaga, sin que esta organización haya reconocido este hecho por a saber qué intereses o maniobras, lejos en cualquier caso del interés general". Toda una declaración de intenciones ante la falta de democracia interna en la formación.

El que fuese número dos de De Vivero en Vox y después en Tú Patria, Francisco Vázquez se ha sumado a esta petición: "queridos amigos: tras estos años de trabajo en los que gracias a vosotros fui elegido secretario de Vox Málaga, lo que Vox no quiso reconocer tras su fraude de primarias provinciales, es momento de volver a la política seria, con Feijóo y apoyando a Juanma Moreno".

Este movimiento supone un cambio de tendencia en un partido que venía haciéndose fuerte en las ciudades del litoral malagueño y en los barrios del este de la capital y ve cómo empieza a deshincharse en un momento clave: cuando está empezando a formar gobiernos de coalición con el Partido Popular y tocando poder más allá de pactos de investidura.

El coordinador de Vox en Málaga capital, Antonio Alcázar, no ha querido hacer declaraciones al respecto, más allá de restar importancia a las informaciones de manera personal.