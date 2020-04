García Urbano, alcalde de Estepona: "El sector turístico no puede seguir ocho meses cerrado, provocaría la inanición"

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, pasa estos días de pandemia de coronavirus trabajando para que la ciudad preste los servicios públicos adecuados, así como reclama el uso del 100% del superávit por parte de los consistorios desde su posición de vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

–¿Cómo se lleva el confinamiento dirigiendo un municipio?

–Yo todos los días me acerco al Ayuntamiento, menos tiempo porque ahora mismo hay pocas citas y pocas visitas, pero sí que todos los días hay que estar al frente de las delegaciones. El Ayuntamiento sigue funcionando, aunque en este momento las prioridades son otras, y ahora mismo no son las licencias de apertura de negocios, pero sí la asistencia social, la conservación de la ciudad, el mantenimiento. El hacer un seguimiento a través de la Policía Local de las directrices de las autoridades sanitarias, y la preparación de proyectos de obras y de servicios importantes, y preparando los pliegos de contratación.

–¿Cuántas obras estimáis que se van a licitar?

–El importe total es aproximadamente de 80 millones de euros, que para una ciudad como Estepona es una cantidad muy grande. Lo que estamos pidiendo al Gobierno de España desde la FEMP es que se nos permita utilizar la tesorería que tenemos acumulada de años anteriores, que el dinero que los ayuntamientos hemos ahorrado se nos permita utilizarlo en inversiones necesarias y sostenibles.

–El R.D. 8/2020 de medidas urgentes para hacer frente al Covid-19 permite usar el 20% del superávit de 2019…

–Sí, así es. Entonces, lo que estamos pidiendo no es usar el 20% y solo para necesidades estrictamente relacionadas con la crisis sanitaria, sino utilizar el 100%, que para eso es dinero municipal. Cuando has hecho los deberes, has cumplido la ortodoxia presupuestaria y tienes superávit, pues lo justo es que el dinero ahorrado por un Ayuntamiento gracias a las aportaciones de sus vecinos pueda ser utilizado por el propio Ayuntamiento, y más en una situación como la presente.

–¿A qué va a destinar Estepona el superávit si se aprueba finalmente esta medida?

–Vamos a licitar el mayor volumen de obra pública que se ha hecho en la ciudad, obras necesarias y útiles que van a dinamizar el empleo con preferencia de las obras menores a las empresas locales. Hay un plan para incentivar toda la construcción en las empresas locales, y yo estoy seguro porque ya lo demostramos en el 2012, de que cuando hay una inyección de dinero público en la economía real y se crean nuevos focos de atracción turística, la economía privada se reactiva y empiezan las inversiones privadas también.

–¿Cuántas empresas locales se han inscrito en el censo?

–90 aproximadamente, y todas van a tener su oportunidad.

–Desde la FEMP habéis propuesto un paquete con 19 medidas, ¿Qué ha concretado el Gobierno hasta ahora?

–Ninguna de ellas. Lo más doloroso es que la mayor parte de las medidas que están propuestas por parte de la FEMP no comportan ningún gasto a la Administración central. No se entiende por qué mantiene esa paralización de la contratación administrativa. Miles de millones de euros en este momento podrían estar inyectándose en la economía real por parte de los ayuntamientos y aliviar la crisis económica en la que estamos ya metidos, y cada día que tarde el Gobierno en tomar la decisión de permitirnos licitar obras y servicios, está generando de manera dudosa miles de puestos de trabajo perdidos.

–La FEMP aboga por un plan de choque para impulsar las políticas económicas...

–Los ayuntamientos somos la administración más cercana a los ciudadanos, somos los que conocemos mejor las necesidades de los ciudadanos y si van a haber fondos públicos que procedan de la UE queremos estar ahí, pero de una manera activa, proactiva y responsable, queremos coadyuvar a superar esta crisis.

–¿Y ante qué escenario pueden encontrarse zonas turísticas como la Costa del Sol?

–Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre generado precisamente por las declaraciones de algún ministro del Gobierno que ha dicho que el sector relacionado con el turismo, la cultura y el ocio, los hoteles, los bares y los restaurantes va a estar cerrado hasta final de año. Es un tema muy serio y que con mucha frivolidad se ha tomado con ligereza por parte del Gobierno.

–¿Cómo valora la propuesta de la Junta de Andalucía de abrir las playas, los hoteles y los restaurantes este verano con un límite del aforo y medidas de seguridad?

–La veo con esperanza y me agrada que otra administración, la que tenemos en Andalucía con toda responsabilidad y con todas las cautelas, esté adelantándose a lo que probablemente vaya a venir por parte del Gobierno. Está claro que el sector turístico no puede seguir ocho meses cerrado más, es imposible porque provocaría la inanición absoluta.