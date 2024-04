La librería Proteo rinde homenaje a Gerald Brenan en el 40º aniversario de su regreso a Málaga

Se cumplen 40 años del regreso del escritor Gerald Brenan a tierras españolas, y para conmemorar dicho acontecimiento el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha puesto en marcha el proyecto Año Brenan. Esta iniciativa está formada por varias actividades, entre las que se incluyen la exposición de una colección única de estanterías en diferentes librerías de Málaga, entre ellas la librería Proteo-Prometeo. En ellas no solo se exhibirá la obra del hispanista, sino también la de autores que hayan escrito sobre su figura.

El objetivo principal de esta iniciativa es conmemorar el cuadragésimo aniversario del retorno del reconocido escritor, que en 1984 volvió a Málaga para pasar sus últimos años de vida en Alhaurín el Grande. Pero más allá de honrar su legado literario, también se busca fomentar la lectura y la cultura entre los habitantes de la provincia.

Las estanterías, diseñadas por el artista Carlos Capella, además de exponerse en la librería Proteo, donde ha tenido lugar este lunes la presentación oficial, también se lucirán en Luces. Ambos establecimientos han decorado sus escaparates acordes con la temática, uniéndose así al acto de conmemoración hacia el ilustre escritor. A este homenaje se han unido dos librerías más de Alhaurín el Grande, las cuales exhibirán vinilos y estanterías especiales para la ocasión.

El acto de presentación ha contado con la participación del escritor y CEO de Abengsa Company, S.L., Francisco Quintero, y el gerente de la librería, Jesús Otaola. También han acudido el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez Beltrón; y el concejal de Cultura de la localidad, Luis Guerrero; quién ha mostrado su agradecimiento a las librerías malagueñas y ha destacado su importante papel en la promoción de esta iniciativa.

Bermúdez ha definido esta apuesta del Ayuntamiento no solo como un gesto para enaltecer la figura del escritor, sino como un acto con el que situar al municipio como un referente cultural en la provincia: "Con esta iniciativa, además de revivir el legado de Brenan como investigador de la cultura y del alma de los españoles, esperamos dar un impulso al turismo en Alhaurín el Grande, y fortalecer su imagen como un punto de referencia cultural dentro de la provincia, complementando así la oferta cultural ya existente".

Por su parte, Guerrero ha señalado la importancia de preservar, potenciar y difundir el legado del escritor, destacando la relevancia de este evento no solo para el municipio, sino también para establecer conexiones con otros organismos culturales en la región. "Teníamos claro que esta conmemoración no se podía quedar solamente en Alhaurín. Se trata de un proyecto que nos ha permitido conectar con otras instituciones públicas como la Casa de Gerald Brenan de Churriana o la librería Proteo, que no es solo una librería, es un centro cultural", ha agregado.

Además de la iniciativa de las estanterías, el proyecto Año Brenan ha presentado una extensa programación que abarca todo un mes lleno de actividades centradas en la figura del británico. Entre ellas destaca la exposición inédita Remitente: Gerald Brenan, una oportunidad para apreciar las 50 cartas escritas a mano por el hispanista y enviadas a su familia en Londres desde Alhaurín el Grande durante sus últimos 17 años de vida, desde 1961 hasta 1978. Las misivas fueron donadas por su sobrino nieto William Piper, y estarán disponibles para el público a partir del próximo 18 de abril en la sala de exposiciones de la biblioteca municipal.

También se podrá explorar la colección de la biblioteca personal de Brenan, la cual legó al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande tras su fallecimiento, y que está disponible para su visita en la biblioteca pública municipal. Asimismo, en conmemoración al Día del Libro, el 23 de abril se llevará a cabo el un maratón de lectura. En su vigésima segunda edición, se leerá la obra Al Sur de Granada, escrita por Brenan en 1957 como resultado de su experiencia en la Alpujarra granadina.

Esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto El retorno definitivo, ha recibido el respaldo de la Federación Andaluza de Libreros y la Asociación de Libreros Malagueños. Sin embargo, algunos de los proyectos, como el de las estanterías, también han contado con la colaboración de otros socios, como Abengsa Company. Según Quintero, CEO de la empresa: "Nuestra participación surge como resultado de nuestro trabajo en el documental Gerald Brenan: el regreso definitivo, presentado en marzo. A partir de este proyecto, han surgido oportunidades adicionales para aportar valor, y esta es una de ellas".

Jesús Otaola, gerente de la librería Proteo, ha querido poner en valor el papel de las librerías: "El Ayuntamiento podría haber decidido celebrar este acto en cualquier otro sitio, pero lo han hecho aquí, rodeados de libros, y eso da un apoyo a la librería en una época en la que tenemos tanta competencia, especialmente debido a los libros electrónicos y las ventas en línea. Sin embargo, los amantes del papel siguen siendo bastantes y son fieles lectores. Las librerías, al final, son un centro cultural, un punto de encuentro, y deberíamos ensalzar más el valor que tienen".