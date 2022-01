El Gobierno deja a Málaga fuera de los descuentos de abonos en el Cercanías

Las redes de Cercanías de Málaga no son las únicas de España afectadas por la falta de maquinistas como consecuencia del cuello de botella que genera la Covid en los procesos de contratación y formación del personal. Por ello las líneas de de varios puntos han sufrido una reestructuración de los horarios. En Málaga, la principal línea de trenes, la que une Málaga y Fuengirola, se recortó un 25% el 11 de noviembre. En Valencia el recorte efectuado hace unas semanas fue del 10%. Pese a ello, en la Comunidad Valenciana el Gobierno central rebajará el precio de los abonos un 35% durante este trimestre. En Málaga no se espera ninguna medida de este tipo. De esta rebaja, estiman, se podrán beneficiar 30.000 pasajeros.

Desde Renfe aseguran que en Valencia no tienen una reestructuración como la que sí hay en Málaga y que no hay, de momento, planteamiento de hacer ningún descuento en los abonos para compensar a los usuarios que se han visto afectados por las cancelaciones. Esta medida se anunció después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reuniese con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Adelanta The Objective que, de momento, en la Junta de Andalucía no hay previsión de tener una reunión similar con la ministra del ramo. Tras la reunión con el presidente valenciano también se anunció que de aquí a junio se reestablecería el 100% de las frecuencias del Cercanías en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en Andalucía no hay fecha prevista y se hará “lo antes posible”, señalan desde Renfe.

Desde el sindicato CGT aseguran que se produjeron más de 3.600 supresiones en los trayectos del Cercanías en la provincia durante 2021. Esta estadística recogería los 34 trenes diarios suprimidos con la reformulación del horario. Desde Renfe reconocen 743 y se comprometieron a que no se produjese ninguna cancelación más respecto al nuevo horario.

Desde el sindicato interpusieron una denuncia ante la Fiscalía que está siendo estudiada por el Ministerio Público. CGT señala hacia el incumplimiento del contrato del ministerio de Transportes con Renfe.

“Nos encontramos ante un servicio público esencial que se hurta a la sociedad por decisiones unilaterales de los gestores de Renfe que no solo atentan contra el derecho básico a la movilidad de la ciudadanía sino que pese a que el propio contrato programa tras acuerdo en el Consejo de Ministros refiere que la prestación de servicios públicos de interés general como el Cercanías tienen vocación de ser más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos”, aseguran desde el sindicato, a lo que añaden que este recorte impulsa a los usuarios a usar más el transporte privado en detrimento de los servicios públicos y lo que esto supone en el consumo de combustibles fósiles.

La denuncia presentada por el sindicato CGT pide que se investigue si los hechos acaecidos son constitutivos de delito de corrupción en los negocios, falsedad documental, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos o de sus responsables, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias.