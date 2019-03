Gonzalo Sichar dimite de sus cargos y deja Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Gonzalo Sichar, ha presentado este miércoles a primera hora la renuncia sus cargos y se ha dado de baja como militante del partido naranja. Lo hace, según ha asegurado a este periódico esta misma mañana, después de haberlo meditado mucho durante meses y movido, fundamentalmente, por los "cambios de rumbo" del proyecto de Albert Rivera en quien, dice, ha dejado de confiar.

"Llevo un tiempo que no estoy muy a gusto en el partido, porque ha hecho muchos cambios de rumbo y eso, además, te hace perder mucho la credibilidad que puedas tener como político", explica Sichar, quien indica que pensaba permanecer en el partido hasta agotar el mandato, pero que el adelanto electoral al 28 de abril le ha hecho abandonar en este momento.

"Claramente yo no puedo votar a un partido con estos cambios de rumbo, un partido en el que he perdido la confianza total en su líder Albert Rivera", asegura Sichar, que añade que, por tanto, "no puedo seguir trabajando para que ese proyecto pueda tener éxito el 28 de abril, entonces creo que lo más coherente es apartarme".

Como ejemplos de esos "cambios de rumbo", señala asuntos como la aplicación del artículo 155 en Cataluña donde Ciudadanos "pasó de no querer aplicarlo a querer aplicarlo solo para las elecciones y, después, a decir que por qué no se dejó permanentemente...". Cuestiones, dice, que hace que "te encuentres en situaciones muy incómodas que te las pueden tirar a la cara los otros partidos políticos". Precisamente en Cataluña, sostiene Sichar, Ciudadanos se ha convertido en "una sucursal" del francés Macron con Manuel Valls "como emisario".

Critica que el partido al que ha pertenecido hasta hace unas horas "se mueve siempre mirando el viento de las elecciones". "Y yo veo que hay que tener una estrategia política determinada y ya te apoyará la gente que te apoye", defiende.