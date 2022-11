Unas 2.000 hectáreas del Guadalhorce se quedan sin riego por la rotura de una tubería

Los regantes del Valle del Guadalhorce iniciaron un riego de emergencia el pasado 7 de noviembre tras solicitarlo hace unas semanas para poder salvar sus cultivos de invierno. La situación se ha complicado aún más después de que el pasado domingo tuvieran que cortar el riego al registrarse una rotura en el sifón de la Villa y que provocó que se perdiera toda el agua que transportaba. Ahora, los regantes de la zona piden que se busque una solución provisional para realizar un riego de emergencia que les permita salvar los cultivos hortícolas y también que se arregle la tubería al completo

El corte de este riego ha afectado a cerca de unas 2.000 hectáreas, las cuales se han quedado sin agua. Los cultivos que más riesgo corren de perderse, según los regantes, son los hortícolas: alcachofas, coliflor, calabacín, hierbabuena, perejil, entre otros cultivos.

Esta rotura del sifón ha perjudicado a dos comunidades de regantes: la de Zarzalón y la de la Acequia del Guadalhorce. El presidente de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), Francisco Díaz, asegura si no se consigue una solución pronto “se perderían los cultivos hortícolas y los cítricos no, pero les vendría bien que se rieguen”. En este sentido, Díaz sostiene que el sifón es del año 1974 y “muy antiguo”. Además, señala que durante estos años “no se le ha dado el mantenimiento necesario” y se han perdido muchos litros de agua.

Según los regantes, el sifón de la Villa, que puede transportar unos 500 litros por segundo, lleva perdiendo agua todo el verano y esta semana se han llegado a desperdiciar hasta 100 litros por segundo, debido a la rotura. Juan Antonio Aguilar, secretario de Aprema, sostiene que cuando comenzó el riego, la tubería ya perdía agua porque “los regantes decían que no les llegaba”. Por esta razón “se les aumentó el agua para ver si les llegaba y no les llegó porque el sifón desperdiciaba cada vez más agua, hasta que el domingo por la mañana se cortó” porque llegó un punto en el que “se perdía toda el agua que pasaba”.

Una de las comunidades de regantes más afectadas ha sido la de la Acequia del Guadalhorce. Con unas 900 hectáreas de cultivos, alrededor del 70% de la zona se ha quedado sin agua, lo que equivale a más del 80% de la comunidad. El vicepresidente de la comunidad de regantes, Salvador Aragón, asegura que “ese sifón llevaba mucho tiempo estropeado y como no se ha hecho ninguna intervención, pues se ha roto definitivamente”. Además, remarca que “ya este verano estuvimos 15 días sin agua en este sifón porque hicieron una intervención por el interior de este y no ha servido de nada”.

Los agricultores de la zona están preocupados porque “nos estamos jugando las cosechas si no nos dan un riego de emergencia y no llueve. Todo lo que hemos invertido se va a perder”. En cuanto a los cultivos, los hortícolas son los que más urgencia tienen por regar “porque tienen una vida muy corta”, pero Aragón añade que “aquí hay muchos cítricos, estos están sufriendo mucho y se están estropeando”. Asimismo, también tienen cultivos de aguacates y olivares, los cuales “si no llueve, hay que darle un riego de emergencia para que sobrevivan”.

Este miércoles los regantes se reunirán con el director del sistema. En elencuentro pedirán una solución de emergencia que no tarde más de dos o tres semanas y que les permita regar los cultivos para así salvarlos. De este modo, también solicitarán que se arregle la tubería para que no se pierda más agua.