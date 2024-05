Henry Méndez salta del escenario para defender a una mujer agredida en pleno concierto en Estación de Cártama

“Óye, escúchame, colgao. Tú, óyeme colgao. ¡Ey! Tú, tú tú, tú… ¡Cómo se te ocurre pegarle a una mujer! ¡Tú eres un sinvergüenza!” Y acto seguido Henry Méndez, el cantante que estaba en pleno escenario de Estación de Cártama, da un salto, sube la valla que lo separaba del público y empieza a encararse con el hombre que, según da a entender por sus palabras, estaba pegando a una mujer en pleno concierto.

Las imágenes se han viralizado rápidamente por redes sociales, que alaban la actuación del artista de la República Dominicana que formaba parte del programa de eventos y festejos de la localidad de cara a las fiestas de San Isidro Labrador. Unas horas después, Henry Méndez compartía en su cuenta de Instagram un texto en el que decía: “Todos ustedes y los que me conocen sabéis de mi respeto por las personas y que nunca está justificada la violencia. Pero no podía pasar por alto ver como un hombre le pegaba a una mujer delante mío y encima me reta”. Hacía referencia así a quienes pudieran tachar su respuesta de igualmente violenta. “Soy consciente que soy un personaje público y que todo lo que sea polémica me puede perjudicar, pero no voy a permitir que se maltrate a una mujer delante mío”, continuaba.

Méndez había compartido previamente escenario con el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que presenció todo lo que narrado aquí. Este, a través de su perfil en TikTok, compartió lo sucedido y subió el vídeo en el que el cantante retomaba su recital. “Le advertí cuatro veces y encima me reta. Todavía cuando me separaron tiene la desfachatez de pegarle una torta y ya no pude aguantar. Menos mal que alguien se metió por medio porque si no...”, apuntó el cantante. Este, que señaló que es “un padre de familia con una hija”, continuó denunciando que “a las mujeres hay que tratarlas como auténticas reinas” y así dio paso al siguiente tema que fue especialmente aplaudido por los presentes, Mi reina.

En cuanto a Jorge Gallardo, este añadió en la publicación la valentía que había demostrado Méndez, cuando “se tira al público para defender a una chica que le estaba pegando un mal nacido. Gracias. Muchos hombres como tú hacen falta”.