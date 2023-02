“Carlos de Haya no estuvo en Málaga presencialmente, pero diseñó el bombardeo de la Desbandá”

Recordar la historia para no olvidar lo que pasó y que no se vuelva a repetir. Con este fin se ha llevado a cabo este jueves el coloquio sobre Memoria Histórica en la Librería Luces de Málaga. La charla ha girado en torno a lo que sucedió en Málaga en 1937, esa desbandá en la que, según los datos que ha recabado la historiadora y coautora del libro 1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes de investigación, Maribel Brenes, datan de 300.000 las personas que cogieron la carretera de Almería huyendo de Málaga para poder salvarse. Brenes ha asegurado que el aviador Carlos de Haya fue partícipe intelectual de los bombardeos tuvieron lugar en Málaga y ha señalado que tiene pruebas, documentos oficiales, que demuestran esto y que también participó en los bombardeos de Guadalajara y Madrid.

En esta vuelta al pasado han participado la historiadora Maribel Brenes; el periodista y autor del libro La factura de la Democracia, Juan Luis Valenzuela; y el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez. Asimismo, el coloquio lo ha moderado la profesora titular de la Universidad de Málaga Laura Teruel.

Maribel Brenes ha asegurado que con su investigación pretendían llegar a conocer cuántas personas huyeron en la desbandá, analizando los datos de las dos partes implicadas en el conflicto. Algunos databan de 300.000 otros de 200.000 e incluso llegaron a 150.000. Durante esta investigación, la historiadora recabó documentos en los que se acredita que Carlos de Haya no debería de tener una calle. En un documento oficial “de uso público” en el que, según ha leído, vienen “las razones por las que le dieron la medalla al mérito militar al aviador fallecido don Carlos de Haya” y se indica que se la concedieron por su participación en los bombardeos nocturnos y diurnos de Guadalajara y Madrid.

“Señores eso es un delito, eso es ser un criminal de guerra, no hace falta crear un recurso”, ha señalado Brenes. Asimismo, también ha añadido que “Carlos de Haya no estuvo en Málaga presencialmente, pero diseñó el bombardeo”. Al observar los datos conocidos Brenes ha señalado que “somos muy blandos con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica”.

Por su parte, el periodista Juan Luis Valenzuela ha coincidido en este aspecto con Brenes y ha señalado que en Málaga “hubo un olvido de la desbandá porque no se quiso hablar de ello”. En este sentido, Daniel Pérez, secretario general del PSOE de Málaga, ha incidido en que “tenemos que conocer perfectamente qué pasó para no olvidar porque cuando se conocen las cosas no se olvidan”.