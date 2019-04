El Hospital del Guadalhorce hace 52 contratos y completa la apertura de sus quirófanos

Queda pendiente abrir una planta de hospitalización

El Hospital del Guadalhorce se va abriendo por fases y todavía no está al 100%. Queda pendiente la puesta en marcha de la planta de hospitalización para pacientes no quirúrgicos. El hospital abrió de manera parcial en el verano de 2016. Entonces puso en marcha las consultas. A finales de ese año echaron a andar las Urgencias. En diciembre de 2018 arrancó la labor quirúrgica y la hospitalización, aunque sólo de los pacientes intervenidos en operaciones programadas. Ahora se amplían ambas áreas al duplicar los quirófanos. Pero el centro sanitario tiene aún capacidad de crecer porque no está utilizado al completo. Hay una planta para enfermos no quirúrgicos que aún no ha entrado en funcionamiento.