El Hospital Regional de Málaga reanuda la atención no demorable y reserva cuatro plantas al coronavirus

La nueva normalidad será bien distinta a la anterior en el Hospital Regional. El centro sanitario reanuda en los próximos días la atención no demorable que fue temporalmente aplazada por la pandemia. Y, además, se transforma para una asistencia que exige responder en paralelo a pacientes con y sin el virus. Por ello, el hospital reserva cuatro plantas para pacientes Covid, mantiene las Urgencias de siempre para estos enfermos en el pabellón B (el nuevo) y traslada la atención urgente no Covid al A (el viejo) donde antes estaban la cafetería y el salón de actos. En definitiva, habrá dos Urgencias. Parte de las especialidades que se fueron al Materno o el Civil para hacer sitio a la asistencia del coronavirus vuelven. Pero no todas. Y lo hacen a una ubicación diferente a la que tenían...

El hospital ha creado nuevos circuitos para retomar las consultas, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica minimizando el riesgo de contagio para pacientes y profesionales. Entre esas medidas está el traslado del servicio de Urgencias no Covid al pabellón A (el viejo). Allí empezarán a atender pacientes este miércoles. De modo que habrá dos Urgencias. En el pabellón B, donde estaban ahora, se quedan las de coronavirus. Las convencionales pasan a la planta baja del A.

Estos cambios se deben a la nueva realidad y a que el hospital ha decidido retomar la reforma de las Urgencias, paralizadas por esta crisis sanitaria. Estos trabajos se finalizarán al inicio del periodo de alta frecuentación en invierno. La obra se reanuda para cumplir los plazos antes de que acabe 2020. La entrada a las Urgencias no Covid será por la puerta principal del pabellón A (el viejo). Allí se clasificará a los pacientes en seis niveles, según la gravedad. La admisión y la zona de triaje se han ubicado en la entrada a la cafetería y en la antigua tienda de regalos del vestíbulo. Este cambio es temporal hasta que se acaben las obras del servicio en el pabellón B.

Estas Urgencias tendrán Observación, Críticos y Policlínica. Para ello, se ha desmontado el salón de actos que ahora albergará siete puestos de críticos y el Hospital de Día Oncohematológico -trasladado al Civil- que se ha reconvertido en policlínica. Además, se ha creado una gran Observación con 18 camas en la cafetería de personal, que se ha reformado para la atención sanitaria. El hospital informó que la entrada habitual para hospitalización, consultas o pruebas diagnósticas ubicadas en este edificio se hará por el sótano del mismo, en el vial de acceso que separa los pabellones A y B.

El Regional explicó que los cambios obedecen a la necesidad de tener capacidad de "respuesta ágil y rápida ante hipotéticos futuros escenarios" y que a la vez el hospital sea seguro para pacientes y profesionales. Su gerente, María del Mar Vázquez, indicó: "Nos encontramos ante el reto de transformar nuestro hospital en un centro al que todos los ciudadanos puedan acudir de forma segura y que los trabajadores de todas las categorías estén protegidos durante la realización de su labor. Tenemos que ser un hospital seguro y ya trabajamos en este horizonte".

Con este objetivo, la dirección del centro ha elaborado la segunda etapa del plan de contigencia. Éste prevé el regreso de servicios que se trasladaron a otros centros del complejo -el Civil y el Materno- para liberar espacio de hospitalización pacientes de coronavirus. En esta semana, los servicios de Cirugía Digestiva Oncológica, Cardiología y Hemodinámica regresarán al Hospital General. Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) reanudará su actividad para recuperar poco a poco su actividad. El área de recuperación de la CMA se ubicará en la antigua Observación de Urgencias del Civil.

Algunas especialidades seguirán todavía en el Materno, el Civil y el hospital CHIP

La unidad de hospitalización de Aparato Digestivo también vuelve, pero se trasladará del pabellón B a una nueva ubicación en la tercera planta del pabellón A, mientras que Cuidados Paliativos se ubicará en la segunda planta del pabellón 1 del Hospital Civil.

De momento, continuarán en el Materno los servicios de Cirugía Plástica y la hospitalización de Oncología. En el Civil permanecerán los de Cirugía de Tórax, Otorrinolaringología y el Hospital de Día Oncohematológico. Los quirófanos de Neurocirugía seguirán en el Hospital CHIP y el área de Maternidad continuará en el Materno. "El regreso de estos servicios se replanteará en función del contexto epidemiológico", aclarala dirección. Con todos estos cambios, el Hospital General contará con cuatro plantas para pacientes en aislamiento con sospecha de Covid-19.

Para las todas las operaciones y determinadas técnicas intervencionistas será necesario realizar siempre PCR, la prueba más fiable para la detección del coronavirus.

La dirección del hospital agradeció "el esfuerzo" tanto asistencial como no asistencial de los profesionales para atender enfermos, diseñar los nuevos circuitos y asumir los traslados para responder a las necesidades de cada momento. También a la ciudadanía por "su compromiso ante la pandemia" y pidió comprensión ante los cambios "introducidos con el fin de mejorar la atención y que esta cumpla con todas las medidas deseguridad".