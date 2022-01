Icomos dice que sería "absurdo" que el Gobierno permitiese el uso hotelero de la torre del puerto de Málaga

Icomos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, se ha pronunciado este miércoles sobre la declaración de la Farola como Bien de Interés Cultural (BIC), algo que ha calificado de "magnífica noticia para Málaga" y ha vuelto a pronunciarse en contra del proyecto de la torre del puerto, un edificio que albergaría un hotel.

Tras este movimiento del Ministerio de Cultura para dar una protección especial a la Farola, Víctor Fernández Salidas, portavoz de Icomos, catedrático de Geografía Humana y experto en paisajes, ha dicho que sería "absurdo que el Gobierno ahora permitiese el uso hotelero de la torre del puerto".

"El reconocimiento de la Farola como Bien de Interés Cultural es una magnífica noticia para Málaga y lo extraño es que no contase con esta declaración hasta ahora", ha afirmado el portavoz de Icomos en declaraciones a la Cadena Ser, considerando que "se salda una deuda que la sociedad española tenía con este edificio".

A partir de ahora, ha expuesto, que "todo lo que se haga en el monumento y su entorno será observado con mayor precisión", precisando que "es obvio que la construcción de un rascacielos junto a la Farola interfiere claramente en el entorno de un BIC". "Existe desde 2017 una ley andaluza que puede aplicarse sin la menor duda en casos de contaminación visual de edificios protegidos", ha añadido.

De ahí que, en su opinión, cabría esperar que el Gobierno central "no vaya a desdecirse y autorice ahora el uso hotelero del futuro rascacielos, proyectado junto a un edificio que acaba de proteger como BIC".

No obstante, el presidente del puerto de Málaga, Carlos Rubio, ha insistido este miércoles en que la declaración de la Farola como BIC, algo con lo que ha mostrado "totalmente a favor", "no interfiere en los planes para la zona de levante", como la posible construcción del hotel Torre del puerto.

Así, Rubio ha indicado que, a partir de ahí, "no creo que se van a extraer más conclusiones -de dicho expediente de protección-, La Falora quedaría adecuadamente protegida"; pero ha considerado que esa declaración "no debe afectar al resto de las instalaciones portuarias ni a los planes del puerto para el desarrollo de la zona de levante, porque no interfiere, como ya quedó demostrado en el informe de la Junta de Andalucía con motivo del plan especial".

Por su parte, el grupo municipal de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) en el Ayuntamiento de la capital confía en que la nueva protección a la Farola "sea un elemento central para que el alcalde, Francisco de la Torre, destierre para siempre el proyecto para la construcción del rascacielos en el dique de Levante del puerto".

La portavoz adjunta de UPporMálaga, Remedios Ramos, ha considerado muy positiva la declaración La Farola, recordando que "llevamos muchos años reclamándolo con múltiples iniciativas y, por fin, un gobierno del que forma parte Unidas Podemos la ha declarado Bien de Interés Cultural". "Esta declaración es un reconocimiento a numerosos organismos, plataformas, profesionales y vecinos de Málaga que queremos que se proteja", ha dicho en un comunicado.

Ramos entiende que "se trata de un hito para todos los que defendemos que no se construya un rascacielos de 150 metros de altura en el Dique de Levante del puerto, ya que alteraría para siempre la postal de Málaga; ocultaría La Farola, la Catedral, Gibralfaro, la Alcazaba y cambiaría la imagen de nuestra ciudad".

"Creemos que con esta declaración de La Farola como BIC el proyecto del rascacielos, puesto en duda por nosotros desde el principio, va a quedar paralizado de una vez por todas", ha manifestado la edil de Unidas Podemos.