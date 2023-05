Ikea celebra 15 años en Málaga con más de 42 millones de visitas

Ikea ha celebrado sus 15 años en Málaga. Así, del 2 al 4 de junio habrá numerosas actividades en tienda y ofertas para celebrar el aniversario. Entre otras, música en directo, talleres de decoración, animación infantil y degustaciones. Durante este periodo, ha recibido más de 42 millones de visitantes (82% de Málaga, 7% de Granada, 4% de Córdoba y 3% de Jaén). En el último año, concretamente, ha recibido tres millones de visitantes, lo que demuestra "el gran interés que Ikea sigue despertando entre los malagueños, un 4% más respecto al año pasado".

Por otro lado, entre los productos favoritos están la bolsa azul 'Frakta' -con aproximadamente 1.230.000 unidades-, las perchas 'Bumeran', y los platos 'Oftast' con alrededor de un millón de unidades. En cuanto al restaurante, los visitantes estos años han elegido las albóndigas como el plato más vendido.

En el acto oficial han recordado que en el último año la tienda ha realizado una inversión de cuatro millones de euros en mejoras de la zona de exposición para, en palabras de Linus Fredj, director de Ikea Málaga "mejorar la experiencia de compra aportando inspiración, mejorando procesos de compra y adaptándonos mejor a las necesidades de los hogares malagueños".

Al acto con motivo del XV aniversario de Ikea Málaga, además de Fredj, han asistido el alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre; Alberto Fossati, área manager de Ikea en España y los ediles en funciones de Juventud, María Paz Flores, y de Churriana, José del Río.

En cuanto a las acciones de sostenibilidad, la tienda impulsa la movilidad sostenible con 31 cargadores de coches eléctricos que serán instalados en 2023, el 25% de ellos de carga rápida.

Contribución de Ikea a la comunidad

Ikea Málaga tiene "un fuerte compromiso" con la población y así se refleja en la contribución a la comunidad de más de un millón de euros destinado a colaboraciones con ONG como El Teléfono de la Esperanza, la Asociación Protectora de Minusválidos Psíquicos La Traiña, Asociación de Padres de Discapacitados Psíquicos de Churriana, Asimas (Asociación Ciudadana Anti Sida de Málaga), Fundación Olivares, Fundación Cesare Scariolo, Aldeas Infantiles o CEAR (Comisión Española de Ayuda al refugiado).

Además, han detallado que se han impulsado proyectos como Ikea Málaga Talento y el programa de formación de FP Dual para favorecer el emprendimiento y empleabilidad. La tienda es también "reflejo de la apuesta de IKEA por la mujer y la igualdad de oportunidades. Cuenta con una plantilla de más de 635 trabajadores de los cuales un 59% son mujeres con una edad media de 36 años".

Asimismo, han señalado que Ikea en Málaga cuenta con dos puntos de contacto: la tienda de Ikea en Málaga y un espacio de planificación y punto de recogida en Marbella.

De la Torre valora la apuesta por Málaga

De la Torre, en su intervención, ha aludido a los "productos innovadores, productos sostenibles, productos asequibles", al tiempo que ha dicho que son "tres conceptos hermosísimos, interesantes, que encajan muy bien con la filosofía de la ciudad, que quiere ser innovadora, que quiere estar comprometida con la sostenibilidad y que quiere estar también comprometida con que haya productos al alcance de la gente".

"Hemos seguido de forma muy atenta a la llegada de Ikea a Málaga, cuando hace 15 años, se abría este centro", ha señalado De la Torre durante el acto, al tiempo que ha valorado que "hemos conseguido que la tienda de Málaga sea una tienda donde la relación con el tejido asociativo, con el territorio, sea muy sólida, muy buena, y eso dice mucho de vosotros".

También ha recordado que "desde el primer minuto hace 15 años hablaba a los responsables de Ikea de pensar qué Málaga que es un sitio magnífico para atraer talento, retener talento, donde la productividad de ese talento y la creatividad de ese talento aflora de una manera clarísima". Por otro lado, el alcalde en funciones ha abogado por que aquí se desarrolle más la industria.

"Tenemos que tener una industria más capaz de ir cubriendo parte de los productos que los proveedores os dan, os proporcionan, para que de esa forma, efectivamente, no solo tengáis muchos clientes aquí, que los hay, tengamos un número importante de proveedores". "Pero eso ya depende de nosotros", ha agregado.

Por otro lado, ha deseado "no 15 años más, no hay que poner límites a esa ambición, sino los años que queráis y que, efectivamente, el territorio os siga acogiendo igual que a otras empresas, con el cariño y el afecto, que depende mucho de vuestra realidad, vuestra política comercial, vuestra política de contacto con el cliente; yo sé que eso lo cuidáis mucho". "Siempre me encanta que una empresa diga que lo que tiene Málaga es lo primero", ha dicho y ha añadido que "no hay que poner un límite a las aspiraciones de ser desde Málaga innovadores, creativos y avanzados".

"Larga vida a Ikea en Málaga y larga y exitosa conexión entre Ikea y las instituciones de Málaga, el pueblo de Málaga y las necesidades de Málaga", ha concluido.