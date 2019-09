Internet abre todo un mundo de oportunidades financieras

En un país como España, que todavía no ha salido de la crisis que comenzase en 2008 y sigue amenazado por un futuro de los más incierto, debido a que, según auguran los expertos, la próxima ya está aquí, pues se prevé que llegue en el 2020, cada vez son más los ciudadanos que encuentran una salida laboral en Internet, como forma para ganarse la vida, o con ideas para obtener ingresos pasivos con los que aumentar esas nominas que son cada vez más reducidas y que no dan no para llegar a fin de mes.

Sea como fuere, lo que cada vez parece estar mas claro en la conciencia popular es que en Internet hay muchas posibilidades para seguir adelante y buscar una manera de ganar dinero y tienen razón.

Internet, un gran aliado para los emprendedores

Desde hace ya algunos años, según la consultora de marketing estratégico RMG & Asociados, cada vez más emprendedores confían en Internet para crear sus propuestas de negocios, llegando a alcanzar el 79 %. Pero eso no es todo, las empresas que ya llevan un largo recorrido en el mercado, ven en Internet como una plataforma que les puede ayudar en muchos procesos, ya sea para buscar colaboradores, para establecerrelaciones comerciales, buscar financiación y, sobre todo, darse a conocer sin límites ni fronteras aumentando las cuotas de venta.

No es de extrañar la nueva perspectiva que han tomado los emprendedores a la hora de enfocar sus negocios si tenemos en cuenta que los españoles pasan 8 horas de media conectados a Internet, siendo esta la mejor forma de acercar a los potenciales clientes sus servicios o productos.

Pero la verdad es que Internet ofrece muchas otras oportunidades, no solo el emprendimiento, como son, por ejemplo, aquellas profesiones de nueva creación relacionadas con la actividad en la red y sus requerimientos o, como comentábamos con anterioridad, fórmulas para obtener ingresos pasivos.

Profesiones emergentes desde la llegada de Internet y fórmulas de ingresos pasivos

En la última década se han ido creando muchas profesiones relacionadas con Internet. A continuación, vamos a algunos de esos empleos que se han dado a conocer como profesiones emergentes exclusivamente dentro del campo virtual.

Nuevos perfiles profesionales en internet

Comenzamos con el Social Media Manager, un profesional que se encarga de desarrollar y gestionar estrategias de la empresa en Internet. Seguimos con el Community Manager, que se ocupa de llevar a cabo las estrategias diseñadas por el Social Media Manager y también es el encargado de gestionar las comunidades en las Redes Sociales.

Otra de las profesiones emergentes es el Redactor de contenidos digitales y profesional SEO, una profesión a la que están dando el salto muchos periodistas, ya que el mundo de la información ha pasado a ser en gran parte digital. El Periodista de datos, por su parte, es el que se dedica a simplificar la ingente cantidad de datos que circula por la red en cifras y estadísticas.

El desarrollador APP móvil se encarga de llevar a cabo ideas para nuevas aplicaciones móviles y el desarrollador y diseñador Web es aquella persona que crea las páginas web. El desarrollador y analista informático: diseña y desarrolla la Intranet, que es aquello que no se ve, pero imprescindible para que todo funcione.

El experto en Big Data es un puesto muy demandado en la actualidad, pues gestiona, analiza y organiza todos los datos que circulan por Internet para que los usuarios y, sobre todo las empresas, puedan entenderlos y sacarles provecho.

Fórmulas de ingresos pasivos en internet

Se llama ingresos pasivos a aquellos que se generan de forma automática, sin tener que hacer una inversión adicional de tiempo o dinero. Son aquellos que una vez que se han puesto en marcha siguen proporcionándote dinero sin hacer nada, sin tener que dedicarle ni tiempo ni recursos.

Una de las fórmulas de generar ingresos pasivos es el marketing por afiliación, que consiste en llevarte un porcentaje por venta cuando estas llegan a través de tu web. Otra forma es la creación de un blog, hacerte experto en un tema, y cuando tengas muchas visitas, puedes elegir entre varias formas de monetizarlo, y además puede aprovechar para vender un curso en formato PDF, en vídeo, un libro o incluso crear, dentro del blog, crear un área exclusiva con acceso exclusivo para suscriptores…

Si te interesa la idea de crear un libro, pero no tanto la de crear un blog y conseguir que reciba visitas para poder obtener ventas, siempre puedes subirlo a plataformas de formación y venderlo a través de ellas.

Por último, vamos a citar una de las formas más populares de generar ingresos pasivos y que consiste en utilizar la publicidad y el pago por clic (PPC) para monetizar una página web. Lo que debes hacer es crear una página web con información útil yatractiva sobre un tema, poner anuncios con Google Adsense y ganar dinero cada vez que un lector interesado hace clic en alguno de ellos.