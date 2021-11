32 años de las inundaciones de 1989: Málaga, bajo el agua

La tromba de agua que sorprendió a la ciudad el 14 de noviembre dejó un panorama desolador y unas vivencias que siguen presentes en el recuerdo colectivo. Han transcurrido 32 años desde que el agua se lo llevara todo en Málaga y todavía aquellas viviendas siguen en el recuerdo colectivo.

Fueron 150 litros por metro cuadrado en una hora y media los que se registraron, pero no paró ahí. Siguieron las intensas lluvias el día 15 y el 17, luego el 26 y 27 del mismo mes y el 8 de diciembre. En una ciudad asentada sobre un suelo bastante impermeable, con un saneamiento insuficiente y arroyos colapsados se dieron las condiciones para que esta “tormenta perfecta” arrasara literalmente con todo. Ocho personas fallecieron y los daños materiales fueron tremendos.

El concejal socialista Francisco Flores estaba en esos momentos de alcalde en funciones. Pedro Aparicio había viajado a Japón para presentar con el presidente andaluz Rodríguez de la Borbolla el Parque Tecnológico. “Acababa de salir a saludar a Buero Vallejo, que estaba en el Málaga Palacio porque esa noche representaba una obra en el Teatro Cervantes, sería en torno a la una y cuando volví al Ayuntamiento empezó la debacle”, explicaba entonces el edil.

Recuerda que hasta pasada, al menos, una hora no fueron conscientes de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. “Hasta llegaron del club de baloncesto Caja de Ronda para pedirnos que con un helicóptero del Ayuntamiento sacáramos de Guadalmar a dos jugadores para el partido que tenían contra el Zaragoza”, contaba Flores.

“Los servicios operativos empezaron a trabajar como locos, Policía Municipal, Bomberos, incluso los de Cultura, Deportes, Educación... todo el mundo a una”, relata Francisco Flores, al tiempo que cuenta que en ese momento el responsable del operativo era el Gobierno Civil.

“Fue caótico, no había seguridad para que la gente saliera a la calle. Tuvimos que emplear máquinas para que los niños bajaran de las terrazas de los colegios”, recuerda el ex concejal. No era solo agua lo que recorría las calles, piedras y lodos se unían a lo que arrastraba la corriente. “Los postes de la luz se clavaban en las fachadas de los edificios como si fueran flechas, la velocidad del agua alcanzó los 200 kilómetros por hora”.

Previsión de escasas lluvias

Para estos días, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que podrían registrarse lluvias este jueves, pero la posibilidad es solo del 10%. El riesgo aumenta hasta el 30% el viernes y se mantiene de cara al fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, subirán las máximas, que se situarán en los 25 grados. Ya el martes también lo harán las mínimas, pasando de los 9 del día anterior a los 12. A partir de entonces se notará más frío. El miércoles, la Aemet espera 19 grado de máxima.