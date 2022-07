Investigadores de Málaga evalúan el uso de la microbiota intestinal para predecir la eficacia de la cirugía de la obesidad

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand) y del Hospital Clínico, adscritos al Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Cibernobn), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), han llevado a cabo un estudio, publicado en una de las revistas de mayor prestigio mundial en cirugía, Journal of the American College of Surgeons, para evaluar el efecto predictivo de la microbiota intestinal en el éxito de la cirugía bariátrica en relación al peso perdido.

El objetivo del estudio fue evaluar si el perfil de microbiota intestinal puede predecir la respuesta a la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida. De esta manera, se han estudiado los casos de 76 pacientes operados de cirugía bariátrica, los cuales fueron categorizados en respondedores o no respondedores de acuerdo a la cantidad de peso perdido tras un año de la intervención. En este estudio multidisciplinar han participado investigadores tanto de las unidades de Endocrinología y Nutrición, Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital.

El estudio ha contado con la supervisión del director científico de Ibima Plataforma Bionand, Francisco. Tinahones, quien además es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Clínico y catedrático de la Universidad de Málaga (UMA).

El estudio ha sido liderado por la investigadora Carolina Gutiérrez Repiso, miembro del grupo de Endocrinología Celular y Molecular Ibima Plataforma Bionand, quien ha apuntado que “estamos un poco más cerca de entender los factores que intervienen en la diferente respuesta de los pacientes a las intervenciones de cirugía bariátrica, pudiendo desarrollar estrategias de medicina personalizada que ayuden a nuestros profesionales a identificar los pacientes que van a responder mejor y por tanto a tomar las mejores decisiones”.

Mucho se ha especulado en estos años sobre el uso real de los datos de microbiota intestinal en la práctica clínica. De esta manera, “hemos demostrado que el perfil de microbiota intestinal en el momento previo a la operación influye en la respuesta de pérdida de peso de la cirugía a medio plazo”, ha asegurado la investigadora. En este sentido, sobre la ratio Prevotella/Bacteroides, ha mencionado que “se podría usar como una herramienta predictiva de la pérdida de peso tras cirugía bariátrica”. Por último, Gutiérrez Repiso ha recordado que “la misión principal del trabajo que se desarrolla en Ibima Plataforma BIONAND es la traslación, buscando soluciones a los problemas de salud de la población”.