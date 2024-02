Investigadores de Málaga buscan aumentar la supervivencia en el cáncer de mama metastásico

La supervivencia frente al cáncer de mama se ha incrementado de forma notable en los últimos años y ronda el 90%. Pero queda el reto de incrementarla en el caso de aquellos que ya han hecho metástasis. En ese objetivo están profesionales del Instituto Biomédico de Málaga (Ibima) Plataforma Bionand. Precisamente, este martes, la asociación de mujeres operadas de cáncer de mama Asamma hizo una donación de 3.000 euros a los investigadores para que avancen en ese sentido.

El jefe de Oncología Médica de los hospitales Clínico y Regional y líder del equipo que participa en el estudio del cáncer de mama metastásico, Emilio Alba, agradeció los fondos entregados. “Las donaciones, independientemente de cuanto supongan, representan esfuerzo, cariño y corazón. Por eso, nos hacen seguir en la lucha”, comentó.

Justamente, mientras tenía lugar la rueda de prensa, en el patio del Hospital Clínico resonó un par de veces la campaña que avisaba que dos pacientes habían terminado su quimioterapia. “Para ellas y sus familias, hoy es un día feliz. Por eso son maravillosas estas donaciones; porque si no se investiga, siempre seguiremos donde estamos hoy”, reflexionó Alba.

El año pasado, en Málaga, se diagnosticaron cerca de 1.300 tumores de mama. De ellos, en torno al 15% son metastásicos; es decir que ya se han extendido a otras partes del cuerpo. Ello supone que entre 150 y 175 mujeres sufren este tipo de procesos oncológicos. El cáncer de mama metastásico por ahora no es curable y aunque su supervivencia ha aumentado, no se ha incrementando tanto como la del no metastásico.

El director científico de Ibima, Francisco Tinahones, agradeció la donación porque “será un granito de arena, pero así se hace una montaña”. Recordó además que los resultados en investigación son “tangibles” para los pacientes y que en 20 años, los tratamientos oncológicos han cambiado radicalmente. “Antes eran bombas atómicas y ahora son tiros de precisión. Y eso no es arte de magia, sino investigación”, destacó.

Los. 3.000 euros donados fueron recaudados por la Asociación de Vecinos Puerta de Málaga y entregados por Asamma. La presidenta de esta organización, Francisca Aguilar, fue diagnosticada de cáncer de mama hace 37 años; en la época en la que los tratamientos eran bombas atómicas. “Ahora son menos agresivos, van directos al tumor. Cada vez se hacen menos mastectomías y los tratamientos son menos traumáticos para la mujer”, reconoció. “Pero hay que seguir avanzando. Por eso, todo el dinero es poco para la investigación y que los investigadores no se vayan fuera”, afirmó.

Por su parte, el gerente del Clínico, Jesús Fernández, tras agradecer el aporte económico de Asamma, insistió en la importancia de “seguir trabajando en la prevención” del cáncer de mama e hizo un llamamiento a las mujeres para que siempre acudan a realizarse las mamografías de control.