Investigan la agresión a un joven a las puertas de una discoteca del centro de Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la agresión que un joven sufrió a las puertas de una discoteca del centro de Málaga y que fue grabada entre risas por unos testigos a escasa distancia de donde se produjo. La víctima, según han informado a este periódico fuentes policiales, denunció anoche en la Comisaría tanto el episodio violento como la difusión de las imágenes, que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

El vídeo arranca en el momento en el que el joven se acerca a un hombre y le provoca mientras se bambolea delante de él. Todo apunta a que se trata de un portero de discoteca que le reprocha su comportamiento, extremo que aún no ha sido confirmado. Tras mirar fijamente, permanece durante unos segundos impasible. Una vez que el chico, del que no han trascendido si era cliente o no de la sala de fiestas, vuelve a aproximarse recibe un fuerte empujón que le hace caer al suelo de espaldas.

La víctima, al levantarse, trata de recriminarle su actitud y el agresor le golpea de nuevo. Esta vez le propina un bofetón y el joven queda tumbado en el suelo. La agresión es captada por la cámara de un teléfono móvil antes las risas de varias personas allí presentes, que graban la escena.

Los investigadores, que han accedido al visionado de las imágenes, indagan en los hechos. Por el momento, no se han producido detenciones. La Comisaría de Distrito Málaga Centro de la Policía Nacional se ha ocupado del esclarecimiento del caso. Desde la discoteca junto a la que se produjo la agresión han asegurado que no tienen conocimiento de lo ocurrido ni tampoco de la difusión del vídeo.