Investigan al conductor de la moto de agua de la que cayó una mujer y murió en Málaga

La Guardia Civil está investigando al hombre que conducía la moto de agua en Málaga de la que cayó una mujer que murió poco después de haber ingresado en el hospital a raíz de lo ocurrido.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la investigación, quienes han precisado que en estas diligencias el hombre era inicialmente testigo, pero ya se le ha tomado declaración en calidad de investigado.

El accidente tuvo lugar en la tarde del domingo, en la plaza de El Palo, coincidiendo también con la festividad de la Virgen de El Carmen. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso para la asistencia sanitaria para una mujer, de 32 años, que fue asistida y trasladada en estado crítico hasta el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga capital, donde finalmente falleció.

Según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el conductor de la moto de agua, en la que iba también una tercera persona, dio positivo en alcohol y drogas, tras realizarle las correspondientes pruebas.

La familia se persona en la causa

La familia de la mujer ha pedido justicia si efectivamente se confirma que el piloto conducía de forma imprudente. El abogado que representa a la familia, Miguel Prados-Osuna Jiménez, indicó hace unos días que se han personado en la causa y que están a la espera de tener la autopsia y los correspondientes atestados policiales, pero que, si se confirma que había consumido alcohol y sustancias psicotrópicas , podría tratarse de una imprudencia grave.

Prados-Osuna Jiménez ha insistido en que hay que tener todos los resultados, pero ha añadido que, si es cierto que consumió alcohol y otras sustancias, también podría haber incurrido en algún tipo de agravante.El letrado ha relatado que la familia está muy afectada y que cada día están peor, por lo que lo único que quieren es saber qué ocurrió exactamente y que se haga justicia.

Respecto a si podía tener poco habilidad el piloto al conducir la moto acuática, el abogado ha indicado que todo a punta a que no, que no solo no era la primera vez sino que además podría ser suyo el vehículo, aunque ese extremo está por confirmar ya que todavía no tiene la documentación.