Javier Castillo protagoniza el Meet The Artist del hotel Only You de Málaga

Con un libro recién estrenado, una adaptación de Netflix y horas de cola para sus firmas de libros, Javier Castillo se ha convertido en el escritor del momento. Only Yoy Hotel Málaga ha preparado un encuentro especial con el autor, pensado para celebrar sus raíces malagueñas y conectarle con lectores y aficionados en una presentación íntima en la que Castillo hablará sobre su conexión con la ciudad y la inspiración detrás de sus novelas.

El encuentro se celebrará el próximo martes 4 de junio a las 19:30 horas en Lola, el espacio gastronómico ubicado en la séptima planta de Only You Hotel Málaga, que ofrece vistas panorámicas a toda la ciudad, según han informado desde el establecimiento en un comunicado. Entre cócteles, los asistentes tendrán oportunidad de hablar con el escritor sobre su nueva novela La grieta del silencio, y comentar con él los grandes hitos de sus 10 años de carrera, así como su proceso creativo, sus musas y mucho más.

Only You Hotel Málaga invita así a adentrarse en el universo creativo de Javier Castillo y reafirma una vez más su apuesta por la cultura malagueña, consolidando el Meet The Artist como el evento que conecta a artistas y aficionados en la capital de la Costa del Sol.

Por estos encuentros han pasado también los diseñadores Álvaro Calafat y Ana Ponf, que estrenaron en el mes de abril en Málaga el formato que triunfa ya en Madrid, Valencia y, muy pronto, aterrizará también en el recién inaugurado Only You Hotel Sevilla.

Para asistir al encuentro es necesario reservar plaza enviando un correo electrónico a eventos.malaga@onlyyouhotels.com. El precio es de 20 euros por persona, con una consumición incluida.

'La grieta del silencio'

En La grieta del silencio Javier Castillo completa la saga con Miren Triggs como protagonista porque "es un personaje que tenía un arco planificado para estos tres libros (junto a La chica de nieve y El juego del alma), aunque se pueden leer en cualquier orden". Esa protagonista evoluciona, en la primera novela "como una estudiante de Periodismo en la universidad", en la segunda "como una periodista consagrada y también escritora" y en esta tercera "ya muy consagrada como periodista de investigación y con una personalidad muy fuerte y muy marcada, pero al mismo tiempo con esas pequeñas grietas que hacen que cada paso que da la destroce por dentro".

A Castillo le "fascina" el periodismo por "el poder que tiene y lo triste que es la renuncia que estamos haciendo como sociedad a lo importante que es". "Estamos viendo cómo poco a poco se va desmantelando y perdiendo poder, y lo que es la verdad se está convirtiendo en una pseudoverdad manoseada". "Siempre me ha generado mucha inquietud tener que leer cinco periódicos para saber qué ha pasado, y quería crear un personaje al que lo único que le importaba era contar la verdad y saber lo que ha pasado".

Vuelve a ambientar una historia en EEUU, un país en el que se "han empezado a romper muchas costuras como la tenencia de armas", algo de lo que está "completamente en contra", o la carencia de una sanidad universal pública, "que es el paracaídas para muchos".