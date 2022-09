Javier Frutos: "Se han reabierto la gran mayoría de bares que cerraron durante la pandemia"

Un primer mandato de tres años iniciado a principios de 2018 que ha llegado hasta la reelección en 2022, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga revalidó su cargo al frente de la patronal malagueña con el reto de afrontar la recuperación del sector. Después de una pandemia que ha obligado a cerrar sus puertas a más del 20% de los establecimientos de la provincia.

Con esta reelección, el presidente asumió la representación de una actividad económica que, antes de la llegada de la pandemia, daba trabajo a unas 80.000 personas en el conjunto de la provincia –con picos de 100.000 en temporada alta–, con más de 18.000 empresas registradas y una aportación al empleo turístico de 3 de cada 4 puestos de trabajo.

-Ser hostelero no siempre es algo que se elige, a veces viene en la sangre ¿de donde le viene haber emprendido en este sector?, ¿algún familiar que le haya impulsado?

Me impulsó mi padre. Yo había empezado mi carrera como abogado y después trabajé en una empresa de energías renovables, que terminó cerrando por la crisis. En esas circunstancias mi padre comenzó en la hostelería, y yo con él. Ahí fue cuando comencé a ayudarle en toda la gestión del restaurante. Empezó llamándose la taberna Cantarranas, y ahora ya es Cantarranas Restaurante, cambiando un poco la esencia y el establecimiento.

-Desde enero de 2018 es presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, ¿qué le llevó hasta el cargo?

Si se lo digo, parecerá broma, pero tampoco se ha presentado nadie más. Al final yo no dejo de ser portavoz de una junta directiva. Busco defender los derechos de la hostelería, hemos pasado años bastante complicados, y eso nos ha puesto contra las cuerdas. Supongo que también es la continuidad y la confianza que ya hay en mí. Aunque nos quedan muchos proyectos y mucho que hacer por delante.

-En estos años al frente de la Asociación de Hosteleros, ¿ni en sus peores pesadillas se imaginaría tener que enfrentarse a la pandemia y al cierre de numerosos bares?

Ha sido un trabajo tedioso, menos mal que estábamos dentro de la Federación Andaluza que nos ayudó mucho en la hostelería, no solo en Málaga, sino en toda España. Desde el equipo humano de la asociación ayudamos en pandemia actualizando y ofreciendo información para el empresario. Cuando se abría, cuando no se abría, con qué espacios de mesa, etcétera. Pedir responsabilidad con los medios, protestas, quejas. Menos mal que esta situación ya la vemos casi de lejos, toquemos madera para que siga siendo así. Ha sido un desgaste para toda la asociación.

-¿Que cree que puede provocar el cierre de bares?, ¿actualmente se están cerrando muchos restaurantes en Málaga o todo lo contrario?

En pandemia concretamente se cerraron en torno al 10% del total. Es cierto que se han abierto otros tantos, pero confieso que a día de hoy no llegamos a los números de antes de la pandemia. En torno a unos 1.000 establecimientos se han podido cerrar en Málaga estos dos años. No se han reabierto todos, pero si la gran mayoría. Los principales perjudicados: los pequeños empresarios que han cerrado sus negocios endeudados.

-Otro problema que provoca el cierre de bares puede ser la inexperiencia, ¿cree que todo el mundo está preparado para dirigir un restaurante?

Tenemos que quitarnos ese estigma de que todo el mundo puede dedicarse a la hostelería, porque no es así. La profesionalización empresarial, por ejemplo, es básica para afrontar una crisis. Han caído grandes profesionales en este sector y hay situaciones totalmente adversas al empresario que le pueden llevar al fracaso. Hemos tenido un boom de cierre, no es fácil abrir un negocio, ser empresario o ser emprendedor. La apreciación de fuera está en "tenéis las terrazas a reventar", "que bien os va", pero teniendo la terraza llena solo el sábado no puedes cubrir todos los gastos. Tanto para abrir como para cerrar un negocio se tiene que saber.

Necesitamos 4 o 5 años para recuperarnos. Contra esa inflación necesitamos ayudas, la sobrecarga que ahora mismo tiene la hostelería es increíble.

-¿Cree que la situación actual de inflación es lo que está afectando al corazón de la hostelería?

Sabemos como está el bolsillo de nuestros clientes, eso está claro. Tuvimos una reunión con el propio consejero y parece, que nos van a echar una mano en el sector turístico. Tenemos la problemática de que muchos empresarios están endeudados y a veces es una financiación super elevada. Necesitamos 4 o 5 años para recuperarnos. Contra esa inflación necesitamos ayudas y la sobrecarga que ahora mismo tiene la hostelería es increíble. Tampoco es el momento de tirar la toalla.

-De aquí a final de año, ¿quedarán bares abiertos para cenar de lunes a jueves? muchos, tengo entendido, cierran para reducir gastos durante la semana.

Cada empresario sabe lo que tiene que hacer dentro de su negocio. Para lo que necesite, actuará. Lo que está claro es que estamos soportando más del 50% de la subida que genera la inflación y para que dé rentabilidad es complicado en estos momentos.

-Muchos, aún recuerdan que durante la pandemia los establecimientos se volcaron con los pedidos a domicilio y que ahora, la hostelería, sobre todo la del centro, prefiere al turista o un cliente más internacional ¿se están olvidando del cliente malagueño?

Yo creo que no. Quizá es verdad que los precios han subido y eso lleva a qué la gente consuma más en los barrios. Los negocios que está abriendo ahora se dedican mucho más al malagueño que al turista. Nos dimos cuenta en el momento del cierre perimetral, las partes turísticas están ahí, no lo podemos negar... pero poco a poco el malagueño está recuperando esa normalidad. En pandemia y post-pandemia se están abriendo muchos locales para los residentes y el turista nacional.

-Una vez abiertas las puertas de la Administración, ¿qué logros se han conseguido desde la Asociación de Hosteleros este 202-2021?

Tanto en 2020 como en 2021 las informaciones eran continuas, más que logros de todos los que trabajamos. Si es verdad que hay que agradecer a la propia Federación Andaluza, porque entre todos hemos tenido un contacto directo con todos los empresarios, eso ha sido lo más relevante. Seguimos peleando por ese sello de calidad, para que se enriquezca la provincia y posicionar a Málaga como ciudad número 1 de hostelería en las ferias. Es un trabajo continúo de promoción.

Hay que hablar con optimismo y tirar mucho del carro. Representamos el 75% de la industria turística y con la formación podemos ser mucho mejor que lo somos.

-¿Qué mensaje enviaría a toda la hostelería malagueña?

Lo que tenemos que tener muy claro es que la hostelería da mucho trabajo. Hay 13.000 establecimientos en la provincia, hemos llegado a picos por encima de los 100.000 trabajadores. Puede llegar a ser un trabajo muy atractivo. Por otro lado, siempre nos olvidamos de los cargos de directivos y también ayudan mucho a la profesionalización del sector. Hay que hablar con optimismo, tirar mucho del carro. Representamos el 75% de la industria turística y con la formación podemos ser mucho mejor de lo que somos. No cualquier puede hacer esto. Dicen que el otoño va a ser complicado para el sector, yo creo que hay que ir poco a poco, día a día y recuperar la normalidad.