"Nuestro valor añadido es la experiencia de compra en Málaga"

-¿Cómo fue la reciente inauguración de Five Guys?

–Ha sido el mayor punto a nuestro favor. Al final es como si compraras en la calle principal de una ciudad. Son espacios abiertos con mucho verde, multitud de plazas de parking y con fácil accesibilidad. Estamos a 10 minutos del centro de Málaga y del Aeropuerto de la Costa del Sol, cerca de Marbella, Fuengirola y Estepona, y no muy lejos de capitales de provincias como Sevilla, Granada y Córdoba. Hemos conseguido atraer público de todas estas zonas.

El director del centro McArthurGlen Designer Outlet en Málaga , Javier Mendizábal , no puede ocultar su ilusión y optimismo ante las buenas cifras cosechadas a pesar de los momentos complicados vividos en el último año a raíz de la pandemia.

Nueva cadena internacional de restaurantes

La apertura el viernes 13 de agosto de Five Guys en el outlet del Plaza Mayor supone la expansión de la compañía por el sur de España, siguiendo a las aperturas en Granada y Sevilla, con un local de 350 metros cuadrados. El plan de la firma por consolidad su presencialidad en España a través del nicho de mercado denominado Better Burger continúa avanzando. Así alcanza la unidad 20 desde su llegada a la Gran Vía de Madrid en octubre del 2016. La cadena abre los restaurantes en propiedad, no franquicia, por lo que todos sus restaurantes y negocios siguen estando bajo las directrices de la familia Murrell, fundadores de la enseña en 1986.