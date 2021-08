Five Guys abre un nuevo restaurante el outlet del Plaza Mayor

Five Guys abre las puertas de su nuevo restaurante en Málaga, con el que será su cuarto establecimiento en Andalucía. Este nuevo local se situará en el outlet del Plaza Mayor, el McArthurGlen Designer Outlet Málaga; concretamente en la calle Ponce de León número 6.

Con este restaurante la compañía continuará con la expansión de la compañía por el sur de España, siguiendo a las aperturas de Five Guys Granada, Five Guys Sevilla en el centro comercial Lagoh y en la Avenida de la Constitución.

El plan de la firma por consolidar su presencia en España a través del nicho de mercado denominado “Better Burger” continúa avanzando. Así alcanza la unidad 20 desde su llegada a la Gran Via de Madrid en octubre del 2016. "Este concepto gira en torno a una hamburguesa de vacuno elaborada únicamente con ingredientes de calidad, frescos, sin congelar, cortados a mano y preparados diariamente en cada restaurante, para ser cocinados en el momento en una cocina abierta y bajo la personalización de cada cliente", han explicado desde la compañía en un comunicado.

Para Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal, “este restaurante reafirma nuestra intención de seguir ampliando la familia Five Guys y acercándonos a todos nuestros fans. ¡Por fin llegamos a Málaga! Llevamos mucho tiempo trabajando en esta misión y el esfuerzo comienza a dar sus frutos, y por fin nuestros fans podrán disfrutar de sus burgers&fries en esta maravillosa provincia. Este nuevo Five Guys se convertirá en un éxito gracias a la pasión y generosidad de su gente. El equipo humano local que hemos contratado así me lo han demostrado ya desde que se han incorporado para realizar su formación interna. Así que nuestras burgers&fries frescas y de calidad ya están listas para que todos los malagueños puedan disfrutar de una deliciosa comida”.

Five Guys abre los restaurantes en propiedad, no franquicia, por lo que todos sus restaurantes y negocio sigue estando bajo las directrices de la familia Murrell, los fundadores de la enseña en 1986, padre, madre y sus cinco hijos varones: los Five Guys. En esta ocasión la todavía joven filial española ha apostado por McArthurGlen Designer Outlet Málaga para abrir su nuevo restaurante de 350 metros cuadrados, con una terraza al aire libre, y una capacidad total para más de 120 comensales. Además, el restaurante ofrecerá en primicia en la provincia las nuevas máquinas Coca Cola FreeStyle, que dispensan más de 120 combinaciones de refresco diferentes, en libre servicio y con recarga gratis.

"En Five Guys la customización es clave y cuenta con más de 250.000 combinaciones de hamburguesas diferentes, gracias a la libertad de personalización que tienen nuestros clientes eligiendo entre 15 toppings gratis: tomate, lechuga, pimientos, cebolla cruda o a la plancha, champiñones a la plancha, jalapeños, pimientos verdes, etc. Además, los batidos también son personalizables en los que, a la base de helado de vainilla, puedes añadir más de 11 mix-ins gratuitos: fresa, plátano, chocolate, galleta Oreo, Lotus Biscoff, cerezas, nata… ¡hasta beicon!", han precisado.