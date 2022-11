“Debemos aumentar la supervivencia media de las personas con cáncer al 70% para 2030”

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga, Joaquín Morales Rubio, plantea el reto de la organización de elevar la supervivencia frente al cáncer al 70% en 2030 y sostiene que la investigación es la clave para lograr ese objetivo.

–Si miramos hacia atrás se ha avanzado muchísimo contra el cáncer, pero hacia adelante ¿qué es lo prioritario?

–Es indudable que se ha avanzado en la lucha contra el cáncer, pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, en el cáncer de mama que acabamos de conmemorar, venimos de una movilización social desde los años 90 en el que el color rosa, asociado a la femineidad, se convirtió en símbolo del compromiso y la concienciación del cáncer de mama. Gracias a este compromiso, que generó avances en la detección precoz y la investigación, la supervivencia media a cinco años es actualmente del 85%. Con el paso del tiempo, este movimiento ha ido perdiendo su esencia original y es necesario reconectar con el espíritu de los 90 porque queda mucho por hacer. Ese ha sido el sentido que la Asociación Española Contra el Cáncer le ha dado este año a su campaña, hemos querido poner de manifiesto que el rosa es más que un color como símbolo del cáncer de mama.

–La supervivencia frente al cáncer ha aumentado, pero eso varía según los procesos oncológicos. ¿En qué tumores hay que aumentar la supervivencia?

–Gracias a la investigación, en estos últimos años, hay un aumento de la supervivencia de 3,3 puntos en hombres y 2,6 en mujeres, teniendo en cuenta que venimos de un entorno donde ha crecido la incidencia un 7,2%, desde el año 2016. En la Asociación Española Contra el Cáncer nos hemos fijado como objetivo aumentar la supervivencia media de las personas con cáncer al 70% para el 2030 y mejorar su calidad de vida. Para conseguirlo, una de las claves es reducir las desigualdades en el acceso a los resultados y avances de la investigación. Esta situación de inequidad que hemos detectado es especialmente preocupante en los cánceres poco frecuentes y en los de baja supervivencia. Cada año, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, más de 100.000 personas en España son diagnosticadas con un tumor con la supervivencia inferior al 30%, y entre un 22% y un 24% de los nuevos casos de cáncer son tumores poco frecuentes. Es necesario investigar más este tipo de tumores para seguir aumentando la supervivencia.

–¿Llegará el cáncer a ser algún día una enfermedad crónica?

–Ya hay algunos tipos de cáncer que tienen una supervivencia superior al 90% si son detectados a tiempo. Para eso es imprescindible investigar. Porque la investigación nos proporciona el conocimiento y las herramientas necesarias para saber cómo prevenir, diagnosticar y tratar esta enfermedad. La investigación se convertirá posteriormente en programas de prevención y cribado, en métodos de diagnóstico precoz, en tratamientos y terapias eficaces que llevarán a un aumento de la supervivencia y de la calidad de vida de los pacientes.

–En Málaga, ¿hay equidad frente al cáncer o el código postal influye en los tratamientos?

–En Málaga y prácticamente en toda España existe inequidad entre los pacientes de cáncer en el acceso a la prevención, los servicios y a los resultados de la investigación. No solo por el lugar de residencia, también por la capacidad económica que tenga el enfermo. Se estima que un diagnóstico de cáncer supone un gasto extra de 9.000 euros de media por paciente, que suele venir acompañado por un descenso drástico de ingresos. Si una persona vive en Alcaucín, por poner un ejemplo, y tiene que venir a los hospitales de Málaga a recibir tratamiento, seguro que va a incurrir en gastos extra de desplazamiento o alojamiento. Si ese paciente tiene unos ingresos bajos y la enfermedad provoca una pérdida de empleo, posiblemente esa persona tenga que decidir entre gastar sus recursos en comer o en comprar medicamentos. Es así de duro, pero en la asociación es un caso que vemos con frecuencia.

–¿Vivir en un pueblo de Málaga supone menos prestaciones sanitarias o sociales para los pacientes?

–Indudablemente la cercanía a un centro hospitalario influye a la hora de afrontar una enfermedad, y más si es tan complicada como puede ser un cáncer. Por ello tenemos que eliminar esas distancias mediante ayudas de las instituciones y de las administraciones. Por ejemplo en la asociación estamos a punto de poner en marcha un servicio de traslado de pacientes desde la comarca de Ronda a Málaga y desde Nerja a Málaga. Queremos que sea un traslado de puerta a puerta, que van a coordinar nuestros voluntarios, con las mínimas esperas posibles porque un paciente de cáncer no puede tardar horas en llegar a su domicilio tras recibir un tratamiento de quimioterapia.

–Este año vuelve la cena de gala tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia. ¿Cuándo y dónde va a ser? ¿Cómo pueden adquirir entradas las personas interesadas?

–Será el 12 de noviembre en el Salón Automovilístico y de la Moda y las entradas ya están a la venta. La principal novedad es que pasa a ser un evento de otoño-invierno, cuando tradicionalmente era de primavera. Queremos que a corto plazo sea el evento de referencia en el plano social y solidario del otoño malagueño. Para ello llevamos trabajando varios meses con mucha ilusión para hacer una gran gala que este año será presentada por María Casado y por Salva Reina. Habrá sorpresas para los asistentes, contamos con la actuación de José Manuel Soto y el grupo Sr. Mirinda para el final de fiesta, aunque este capítulo no está cerrado aún, rifa con magníficos regalos y subasta de joyas y obras de arte. Quiero destacar y agradecer el enorme apoyo recibido por parte del tejido empresarial malagueño que se ha volcado en la colaboración y en la compra de mesas de la gala. Actualmente hemos pasado de los 400 cubiertos vendidos y el objetivo es llegar a 500.

–¿Hay una fila cero para los que quieran contribuir y no puedan asistir?

–Existe una fila cero para aquellas personas que no puedan acompañarnos el 12 de noviembre y para las empresas que quieran hacer un donativo a beneficio de la asociación que luego se podrán deducir en la declaración de Hacienda. El número de cuenta donde se puede hacer el ingreso es ES90 2103 0146 9400 3190 9371. Y para los que sí pueden asistir, pueden hacer su reserva en el 952-256195 o escribir a malaga@contraelcancer.es.

–¿A qué destinan los fondos recaudados en esa gala?

–Este año los beneficios de la gala irán destinados al mantenimiento de los 12 pisos residencia que la asociación tiene en Málaga y a los servicios que prestamos en ellos, de manera gratuita, a los enfermos de cáncer y a sus familiares. Son pisos que están a disposición de los pacientes, adultos y niños, que tienen que venir a los hospitales de Málaga a recibir tratamiento oncológico y no tienen recursos suficientes para pagarse un hotel o un alquiler. Además del alojamiento, ofrecemos manutención, apoyo de nuestros voluntarios, atención social y psicológica, actividades de ocio para los niños y servicio de traducción si fuera necesario.

–¿Puede hacer un apretado balance de las ayudas (sociales, económicas y psicológicas) que ha prestado la AECC de Málaga en los últimos meses?

–En lo que llevamos de año hemos atendido a 508 beneficiarios de atención social en 883 sesiones y hemos entregado casi 18.000 euros en ayudas económicas. Por nuestros pisos residencia han pasado 116 personas, con una estancia media de 47 días. En Cuidados Paliativos hemos atendido a 371 personas en 2.224 sesiones en hospital o en su propio domicilio. Y en atención psicológica, una ayuda fundamental a la hora de afrontar un cáncer, hemos dado servicio a 1.447 beneficiarios en un total de 6.064 sesiones.

–Sobre investigación ¿Hay suficiente apoyo de las instituciones públicas?

–Cuando hablamos de apoyar la investigación, nunca es bastante. La investigación nos permite avanzar en el conocimiento y aportar soluciones ante los problemas que nos encontramos. La investigación es la que nos ha ayudado a pasar del 25% de supervivencia, que teníamos hace casi 70 años, al aproximadamente 57% que tenemos actualmente. La investigación es la mejor herramienta que tenemos para incrementar la supervivencia. Desde la asociación creemos que es necesario un Plan Nacional de Investigación en Cáncer que contemple, entre otras medidas: una mayor inversión en I+D+i; mayor impulso a la innovación, apoyo al talento investigador, no sólo reteniéndolo sino generando un ecosistema adecuado para el desarrollo de la carrera investigadora, e impulsar ensayos no comerciales.

–¿Y de las empresas privadas?

–Ya hay muchas empresas a nivel nacional que han tomado conciencia y están volcadas en apoyar la lucha contra el cáncer, pero lo cierto es que la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad que más investigadores apoya para que se investigue, en 525 proyectos abiertos, con unos fondos destinados de 92 millones, esto sólo en proyectos propios, si ampliamos a los proyectos que cofinanciamos, la inversión tendría un impacto de 148 millones. Como se puede imaginar, este dato nos llena de orgullo, pero si hablamos de empresas privadas y de instituciones públicas, si lo analizamos bien, no es una buena noticia. Se podría hacer mucho más.

–Hace un año que llegó al cargo. Resuma los logros alcanzados y retos por alcanzar.

–La Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Málaga ha tenido un avance importante en varias cuestiones fundamentales. Hemos aumentado el número de socios de una manera significativa, pasando de los 9.000 que había en abril de 2021, a los 12.700 que tenemos en la actualidad. Esto nos proporciona la estabilidad presupuestaria que necesitamos para prestar nuestros servicios. Gracias al aumento de socios hemos podido acometer un aumento de sedes locales, pasando de las 9 de entonces a las 14 actuales, lo que significa que estamos presentes en más municipios y más cerca de quien nos necesita. Por último, también hemos incrementado el número de personas atendidas, las sesiones dadas y los servicios que ofrecemos. Como le he dicho antes, nuestro objetivo es que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades frente al cáncer.

–Hay una campaña para que se declaren zonas libres de humo más espacios públicos. ¿Qué pide a administraciones, a ciudadanos y hosteleros?

–Es cierto que existe esa campaña desde el mes de mayo y tiene como último objetivo que se endurezca la ley antitabaco para que el derecho a fumar del 30% de los españoles no prevalezca sobre el derecho a la salud del 70% que no fuma. Eso es lo que ocurre ahora y entendemos que no puede ser así. Por eso en la página web de la asociación y en campañas a pie de calle estamos solicitando firmas para que se declaren espacios libres de humo lugares emblemáticos de nuestras ciudades que estén al aire libre. Recientemente lo hemos visto con la Plaza de España y el Parque de María Luisa de Sevilla, ¿por qué no puede pasar lo mismo con el Parque de Málaga o calle Larios? Tenga en cuenta que el fin último no es sancionar a nadie, es concienciar y poner señales en paradas de autobús, parques y jardines públicos, playas o terrazas de bares y restaurantes. Cuando las sucesivas olas de Covid nos obligaban a cumplir restricciones en las terrazas de los bares, como por ejemplo no fumar, se cumplieron sin problema. Lo único que pedimos es que se mantenga.

–¿Algo que quiera añadir?

–Hacer un llamamiento a la sociedad y a las empresas malagueñas para que nos ayuden en la lucha contra el cáncer. Tengo que recordar que todos nuestros servicios son gratuitos y para mantenerlos o ampliarlos, necesitamos la estabilidad que nos dan los socios. Las empresas también pueden ser parte activa y jugar un papel principal en la prevención del cáncer. En la asociación tenemos programas específicos para empresas que ayudan a mejorar la salud de sus empleados. Solo tienen que contactar con nosotros para ponerlos en marcha.