José González Villodres (AJE): “Málaga es el mejor lugar de España para fundar una empresa”

EL presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga compara el desarrollo de las ciudades con el de las empresas: “En los dos casos necesitas un plan de acción, definir qué objetivos quieres lograr, precisar con qué recursos cuentas y establecer un proceso ambicioso y bien razonado para no dejar de crecer”. Y, en ese sentido, González Villodres considera que Málaga ha hecho bien sus deberes: “Los malagueños hemos sabido dejar a un lado las diferencias políticas e ideológicas y hacer un frente común para conseguir una ciudad conectada y empresarial, capaz de ofrecer los mejores servicios. Y lo cierto es que si de algo podemos presumir es de la calidad de los servicios que ofrece Málaga tanto sus ciudadanos como a sus visitantes, gracias a un tejido empresarial hábil que ha sabido ver una oportunidad al respecto”.

Sostiene el empresario que, dentro de esos servicios, las conexiones han alcanzado niveles “espectaculares, con una terminal internacional en el Aeropuerto y con una línea de ferrocarril de alta velocidad de la que se benefician tanto los turistas como los empresarios. A la hora de externalizar tu empresa, disponer de estas conexiones y poder desplazarte a una enorme cantidad de destinos en poco tiempo dentro y fuera de España facilita mucho las cosas. Y no todas las ciudades pueden decir lo mismo. Esta conectividad entraña nuestra mayor oportunidad, así que no hay que dudar en mejorarla”.

Apunta González Villodres, eso sí, la importancia de generar mecanismos “para evitar que Málaga muera de éxito, lo que pasaría por facilitar el acceso a la vivienda. Para Málaga, morir de éxito significaría darse por satisfecha, considerar que todo está hecho. Al contrario, los empresarios malagueños necesitan más y mejores conexiones y también más infraestructuras, especialmente oficinas, cuya carestía empieza a ser un problema serio”. Destaca igualmente el presidente de la AJE la oportunidad que entraña “la definición de Málaga como territorio empresarial no sólo en lo que se refiere a su capital, también a nivel provincial. Antequera es ya el centro logístico de Andalucía y Marbella sigue siendo un icono internacional del lujo y de la inversión. Si unes las dos cosas, lo tienes muy fácil para convertirte en una gran potencia económica”. Con estos mimbres, no duda González Villodres en señalar que Málaga “es a día de hoy el mejor lugar de España para poner en marcha un proyecto empresarial. No hay otra ciudad en la que resulte más fácil aspirar a un contexto internacional”. Lamenta, sin embargo, “que las empresas españolas tengan que afrontar una carga impositiva tan elevada.

Esto merma esas aspiraciones y, desde luego, hace que muchas empresas extranjeras se lo piensen antes de instalarse aquí”. Respecto al futuro inmediato, el mayor riesgo para este desarrollo que considera González Villodres “sería la toma de decisiones erróneas a nivel político que pudieran frenar este crecimiento. Es muy importante que se generalice la convicción de que Málaga necesita seguir atrayendo inversión, sin imprevistos ni obstáculos”. Al mismo tiempo, las oportunidades son evidentes ya a corto plazo: “Yo he vivido fuera de Málaga algún tiempo y, cuando tienes esa experiencia, cuando tomas distancia, aprendes a valorar mejor lo que tienes. Málaga ofrece de manera natural, al paso, lo que a la mayoría de ciudades les cuesta muchísimo o, directamente, no se pueden permitir. Tenemos un clima envidiable todo el año y eso nos permite disponer de una elevada calidad de vida. Vas por la calle y encuentras una oferta de ocio amplia y accesible, con todo al alcance. Málaga es una ciudad cómoda en la que lo tenemos casi todo y en la que gente es feliz. Es, desde luego, una ciudad única para vivir, con todas las ventajas de las grandes capitales pero sin las incomodidades que a menudo hay que afrontar en las mismas. Hay saber aprovecharlo bien”