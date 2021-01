La Junta de Andalucía sostiene que a día de hoy no corren peligro las clases presenciales

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha manifestado que "a día de hoy" no corren peligro las clases presenciales, y ha aludido al caso de La Línea de la Concepción (Cádiz) donde ha considerado que las clases deben seguir de esta manera. "No están peor que Granada en el primer trimestre, que estuvo cerrada perimetralmente y los colegios estuvieron abiertos", ha indicado el consejero este jueves en Málaga.

No obstante, pese a que por el momento "no hay ninguna señal de que no se opte por la presencialidad", Imbroda ha recalcado que están sujetos a las instrucciones de Salud Pública, "que nos marca las directrices". "Nosotros somos los centros educativos, no sanitarios. Son las directrices de Salud pública según la incidencia en el territorio que sea si hay que tomar alguna decisión que vaya más allá de", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado a los periodistas que desde Salud no les "han dicho nada al respecto". "Estamos procurando llevar la máxima normalidad dentro de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo", ha subrayado.

Vacunación de los docentes

Por otro lado, sobre la vacunación de la población, el titular andaluz de Educación ha incidido en que escucha a Salud Pública, "a los expertos y especialistas sanitarios y son ellos los que nos tienen que marcar los pasos que hay que ir dando".

"Yo me puedo considerar servicio esencial, visito los centros que puedo, aulas hospitalarias o qué se yo pero no se me ocurre marcarle el paso a los especialistas sanitarios", ha dicho.

Así, ha agregado que cuando les corresponda, "y lo dirán las autoridades sanitarias, tendremos nuestra vacuna y todo el personal docente y no docente estará ahí".

En este punto ha aludido a que desde la Junta de Andalucía han procurado que todos los profesionales educativos se hicieran su test antes de volver a las aulas, "y la incidencia ha sido mínima". "De más de 100.000 profesionales creo que ha estado en torno al 0,4 por ciento los que han dado positivo a la vuelta de las fiestas de Navidad", ha apuntado, añadiendo que ha sido "una magnífica señal para volver con una prudente tranquilidad".

"A los colectivos o sindicatos les diría que escuchemos a las autoridades sanitarias que son los que saben, no nosotros", ha recalcado.

"Comportamiento ejemplar"

Por último, ha destacado el comportamiento "en general bastante ejemplar" en los centros educativos: "Siempre hemos dicho que riesgo cero no existe en ningún lugar pero la incidencia sigue siendo mínima. Entendiendo la lógica preocupación que tenemos todos. Todos tenemos hijos o nietos en centros educativos".

Así, ha recordado que el inicio del curso coincidió "en plena segunda ola de la pandemia y también fue muy complicado abrir los colegios". Este segundo trimestre, ha afirmado, coincide con una tercera ola "mucho más expansiva".

"Creo que la incidencia sigue siendo mínima, con la lógica preocupación de cada semana con los datos que nos envían. Pero los protocolos están funcionando muy bien, los enlaces sanitarios, el coordinador COVID", ha trasladado el consejero andaluz.

Por último, ha vuelto a agradecer "el trabajo inmenso de los profesionales" educativos "para que hoy se pueda estar trabajando y nuestros niños estén atendidos donde tienen que estar".