La Junta garantiza que el Centro Principia de Málaga, cerrado desde el 6 de octubre, no se va a privatizar

Meses después de que el Aula del Mar cerrará sus puertas, ahora lo hace también el Centro Principia, el Museo de la Ciencia a tan solo seis meses de que celebrase su 25 aniversario. El cese de actividad llegó el pasado 6 de octubre y su repercusión fue tal que han llovido las críticas. Entre ellas la del secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que culpaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de “dejar morir Principia”, un centro de investigación científica de referencia en nuestro país, dejando “la puerta abierta a su privatización”. Ahora, el delegado provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha asegurado que el centro no se va a privatizar. Además, ha acusado a Pérez y al PSOE de mentir, incidiendo en que ya sabían que se había autorizado esta fórmula.

A punto de cumplir 25 años y tras haber recibido la visita de más de 25.000 personas, sobre todo escolares de la provincia, Principia ha cerrado. El centro fue creado por un grupo de profesores de secundaria de ciencias de Málaga en 1994 para apoyar la proyección de Innovación Educativa “Mes de la Ciencia”. En 1998 se construyó el edificio en la Avenida de Luis Buñuel, número 6, al lado del IES La Rosaleda y desde mayo de 1999 ha estado funcionando de manera estable. Desde el año 2003, el Museo de Ciencia Principio se rige por un consorcio formado por los patronos Consejería de Educación, la Diputación de Málaga, la obra social de Unicaja y la Asociación Museo Escolar de Ciencia y Tecnología (Mecyt).

En este sentido, Daniel Pérez, secretario general del PSOE Málaga, aseguró que el centro “se liquidará para dejar paso a la gestión privada”. Asimismo, también incidió en que “Paco de la Torre no ha mostrado interés ni por el centro, ni por sus profesionales ni por los millares de alumnos que cada año visitan esta prestigiosa instalación”. Además, criticó que “el abandono de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno deja sin centro de referencia científica a decenas de miles de escolares, donde no sólo aprendían en sus exposiciones de la mano de un magnífico personal. También hacían prácticas de laboratorio los alumnos cuyos centros no tenían instalaciones adecuadas para ello”.

En respuesta a Pérez, el delegado provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha hecho hincapié este miércoles en que el secretario general del PSOE Málaga “miente”. Briones considera que Pérez está mintiendo porque “están diciendo que el Centro Principia se va a privatizar y saben que no es así, ni será nunca así mientras estemos gobernando en la Junta de Andalucía”. Asimismo, ha remarcado que el Partido Socialista es conocedor de la nueva fórmula de trabajo, la cual es la misma que en el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía.

El Órgano de Gestión Diferenciada es “la mejor manera de conseguir que un centro de divulgación científica y tecnológica crezca". Asimismo, el delegado ha señalado que para que el centro siga creciendo no solo se contratarán los servicios básicos de mantenimiento, seguridad y limpieza, sino también cabe la posibilidad de que se puedan ceder, de manera puntual los espacios, “a empresas que quieran colaborar con el centro para promocionar la ciencia y la tecnología”. En cuanto al precio al público, ha remarcado que es para “establecer la entrada de los usuarios al centro”.

En su discurso, el delegado ha recordado que todo lo que se ha llevado a cabo en Principia “se ha ido explicando, consensuando y transmitiendo a todos los integrantes del consejo rector del actual consorcio”. Además, ha incidido en que esta es “la mejor manera y el mejor antídoto para dejar cuál es nuestra posición”.