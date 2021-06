La delegada de la Junta en Málaga reconoce que la tasa Covid "no baja al ritmo que nos gustaría"

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha reconocido este jueves que la tasa del Covid "no está bajando al ritmo que nos gustaría", ni en Andalucía ni tampoco en la provincia malagueña. Tanto una como otra tienen unos niveles de incidencia superiores a la media española, tal y como ha señalado Navarro, quien ha hecho hincapié en la situación de la región, donde "no se llega a bajar de los 150 casos, que es un poco la referencia".

Colocar la tasa por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes supondría salir del riesgo alto. Este jueves, según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud y Familias, Andalucía se sitúa en 177,6 casos, con lo que respecto a la víspera se ha reducido en 2,5 puntos. Por su parte, la provincia de Málaga está en 156,2, seis décimas menos que el día anterior.

"Tenemos que seguir atentos a todas las medidas, seguir manteniendo el rigor y responsabilidad que hasta ahora nos ha hecho ir avanzando en la salida de esta crisis sanitaria", ha señalado la delegada, abogando por "seguir usando mascarilla, respetando las distancias, cumpliendo con los horarios y aforos". "No podemos levantar la guardia", ha apostillado.

Navarro ha valorado también que la provincia malagueña al completo vuelva a estar en el nivel 1 de alerta por Covid (el más bajo de los establecidos por el Gobierno andaluz en su desescalada), después de que este miércoles el comité territorial de expertos rebajara el nivel del distrito sanitario de Antequera, que por su elevada tasa había empeorado su situación epidemiológica. "Afortunadamente, ayer [este miércoles] el delegado de Salud y su equipo pintaron de un color un poco más favorable toda la provincia", ha destacado Navarro.

"No obstante no podemos bajar la guardia, el virus sigue entre nosotros, sigue contagiando incluso a las personas que están vacunadas e inmunizadas, otra cosa es que no derive en una sintomatología grave que les obligue a ir al hospital", ha dicho.