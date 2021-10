La Junta avisa en Málaga que "hay que cumplir normas" anti Covid en los centros educativos

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha insistido este viernes en que en los centros educativos andaluces hay unas normas en relación con la COVID-19 que las marcan las autoridades sanitarias "y esas normas hay que respetarlas". Además, ha lanzado un mensaje a todas las familias, padres, madres, de que "tienen que cumplir con las normas". "No hay más y si no se cumple, que se atengan a las consecuencias; que quede bien claro".

Así lo ha afirmado Imbroda tras ser cuestionado en Málaga, en concreto, por la situación de la menor de Granada que iba al colegio sin mascarilla y a la que se le impide el acceso. Al respecto, el consejero ha querido dejar "una cosa muy clara, para que todo el mundo, y sobre todo las familias que tienen alguna duda, se la pueda clarificar de una vez por todas: Aquí hay unas normas higiénico sanitarias que nos las marcan las autoridades sanitarias y esas normas hay que respetarlas".

Imbroda ha vuelto a lanzar un mensaje a esas familias o padres o madres, asegurando que "no tengan ninguna duda, es decir, tienen que cumplir con las normas --para frenar la COVID--, no hay más, y si no cumplen, que se atengan a las consecuencias, que quede bien claro".

En este punto, ha recordado que si se alega que hay un problema médico "esas cosas se demuestran" y "no seré yo quien les diga la opinión de un experto sanitario", pero "serán las autoridades sanitarias quien la dirá, si no, por favor, que se sienten un momento, que reflexionen, y vean si le están haciendo daño a sus propios hijos con este tipo de actitudes".

"Lo que sí está claro es que el sistema educativo en Andalucía eso no lo va a permitir", ha afirmado el consejero de Educación del Gobierno andaluz, dejando claro que si se mantiene la postura de no llevar mascarilla cuando no está justificado el menor "no podrá acceder al centro educativo y por supuesto se activarán todos los protocolos de absentismo", sobre el que ha dicho, en el caso de la niña de Granada que cree se decidirá "hoy", agregando que "se activará si no rectifica".

Por otro lado, Imbroda ha reconocido que hay constancia de un par de casos más pero ha aludido a que "el tratamiento es el mismo". "Serán, lógicamente, los expertos sanitarios quienes decidan, no un padre o una madre, si su hijo puede ponerse o no la mascarilla". "Seamos serios, rigurosos y sobre todo seamos responsables". También ha pedido respetar las normas de convivencia.

"Este consejero no va a consentir el más mínimo comportamiento inadecuado que se pueda tener en un centro educativo", ha advertido Imbroda.