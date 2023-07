La Junta recibe más de 2.800 solicitudes de licencias VTC en Málaga tras el fin de la limitación

A principios del mes de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió que la limitación en el número de licencias VTC (Vehículos Turismo con Conductor) que protegía al sector del taxi era contrario al derecho europeo, lo que ha provocado un aumento masivo en el número de solicitudes para dichas licencias.

En Málaga, según datos de la Junta de Andalucía, se han recibido un total de 2.830 solicitudes de VTC. Desde la Junta aseguran que, aunque el volumen es importante, no afecta a la situación real, ya que no han autorizado ninguna de las solicitudes presentadas. También aclaran que Andalucía "siempre trabajará para garantizar un clima de convivencia entre la oferta de ambas modalidades de transporte (taxi y VTC) atendiendo a las necesidades del usuario y de la movilidad de las ciudades y, a su vez, cumpliendo la normativa vigente".

Eva, conductora de una empresa que trabaja para Uber, afirma que ahora mismo en Málaga son pocos para el trabajo que hay. "La gente cada vez quiere más. No es que vayamos a estar más relajados, pero sí que se va a poder brindar un mejor servicio a la gente", dice.

"Hay veces que me falta tiempo, no me da ni para pararme a ir al aseo", asegura. A pesar de que esto no ocurre todo el tiempo, en las horas punta admite que se ven agobiados. A pesar de que su empresa cuenta con una flota muy grande de coches, cree que siguen siendo pocos para toda la demanda que hay. Ella está a favor del aumento en las concesiones de nuevas licencias para los VTC: "Yo creo que, siempre, mientras más competencia haya, mejor".

Robledo, también conductor de Uber, coincide con Eva: "Aquí hay trabajo para todos". Él asegura que, ahora en verano, no habrá gran diferencia debido a la cantidad de turismo, aunque puede que en invierno sí que puede cambiar la situación.

El conductor de Bolt Diego, afirma que hay muchos ciudadanos malagueños que se quedan sin poder coger un taxi o un VTC porque la capital está creciendo a unos niveles totalmente desorbitados: "muchas veces la movilidad está totalmente paralizada. En cualquier evento que haya en Málaga no hay capacidad ni de taxis ni de VTC, ya sea en Navidad, en Semana Santa o en la feria, más los congresos o cualquier evento de ese tipo".

Isaac trabaja para una empresa "transfer", y no cree que este aumento en la concesión de licencias vaya a beneficiar al sector de los VTC: "Es complejo porque cada vez tenemos menos trabajo, al haber más competencia hay más donde repartirlo y, por lo menos en mi empresa hay cada vez menos". Él afirma que el año pasado, a estas alturas del verano, apenas paraba, pero este año está teniendo "muchísimo menos trabajo".

Laura, de Cabify, lleva tan solo dos días como conductora de este tipo de servicio, pero tiene claro que esta medida no les va a causar ningún tipo de problema: "Hoy en día hay mucho turismo en Málaga y los VTC hacen mucha falta".

Rafa, de Uber, al igual que Eva y Robledo, opina que "cuantas más licencias se concedan y más conductores haya, menos agobiados vamos a estar". Para él, el verano está siendo "un no parar" debido a la cantidad de turistas que hay en la capital y asegura que durante la feria de Málaga (12 al 19 de agosto) la cosa "estará aún peor".

"Hay veces que tenemos que cancelar viajes porque no podemos con más", añade descontento. Afirma que muchos clientes tienen que volver a pedir hasta tres viajes diferentes después de que los conductores los anulen por exceso de demanda.

En líneas generales, los conductores de VTC en Málaga no esperan que el posible aumento en las licencias afecte a su situación, más bien se sentirán aliviados de poder conceder un mejor servicio a todos los que lo soliciten. Sin embargo, casi dos meses después de que el TJUE decidiese acabar con la limitación del número licencias, la Junta todavía no ha autorizado ninguna de las solicitudes que se han presentado en Málaga.