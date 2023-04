La Junta retoma el plan de las tecnocasas en Málaga con 84 VPO en Lagunillas

Dieciocho años después de que se rubricase el convenio de las llamadas 'tecnocasas', la Junta de Andalucía retoma el proyecto y da vía libre a la primera promoción de viviendas que nace con el mismo espíritu que se impulsase el plan de vivienda en 2006.

La Junta ha adjudicado a Lagoom Living –un fondo de inversión sueco especializado en la inmobiliaria– los suelos en calle Lagunillas que sacó a concurso para impulsar 84 viviendas de 1 y 2 dormitorios en colaboración con el privado.

Esto son 14 pisos más de los que se licitaron en un primer momento, que además contarán con espacios de coworking, servicio de lavandería, gimnasio ludoteca, parque infantil y zonas ajardinadas de uso común. El proyecto contempla también 114 aparcamientos para coches, 15 para motos y trasteros. El Gobierno andaluz adjudica los terrenos por un valor cercano al millón y medio de euros. El presupuesto total del proyecto sube hasta los 21 millones de euros.

Las viviendas contarán en torno a los 64 metros cuadrados y estarán en régimen de alquiler social, por unos precios de entre 325 y 425 euros al mes. Los pisos se repartirán mediante el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) entre los que estén inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda en como solicitante de alquiler o alquiler con derecho a compra.

Las mismas, además, se pondrán a disposición de los usuarios semiamuebladas y tendrán una reducción durante los 2 primeros años del 50% del precio de las rentas. El presidente de la empresa, Filip Gil, ha asegurado que la vocación con la vivienda asequible en Málaga es a largo plazo. A esto han añadido que la construcción de la promoción empezará "sí o sí" en 2024.

"Es un día histórico, desbloqueamos este compromiso que algunos asumieron y lejos de ponerlo en marcha, lo guardaron en un cajón", ha afirmado durante la presentación la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro. En un mensaje con reminiscencias a las elecciones municipales, Navarro ha subrayado que desde la Junta en la provincia se van a promover 1.169 VPO, "esta es la realidad, podrían ser miles, pero no estaría diciendo la verdad; la vivienda tiene una tramitación que necesita un tiempo, lo que presentamos hoy son realidades, menos cantos de sirena".

En este sentido, ha recordado que “el convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga hace 18 años para promover viviendas protegidas en solares expropiados del Centro Histórico de Málaga fue un proyecto fallido, y no porque fuera mala idea, sino porque los gobiernos anteriores de la Junta no supieron o no quisieron sacarlo adelante y además ataron de pies y manos al Ayuntamiento”.

"El Gobierno andaluz ha hecho más en cuatro años por la promoción y la vivienda que otros en todos sus mandatos", ha destacado la delegada de la Junta.

Otras tecnocasas en Málaga

Respecto a la situación general de las tecnocasas, la delegada ha detallado que en el acuerdo de liquidación del anterior convenio, firmado en 2019, se fijaron un conjunto de 93 solares, de los que 77 quedaron bajo titularidad de AVRA, que ya tiene registrada la propiedad de esos bienes, mientras que el Ayuntamiento de Málaga se quedó con los 16 solares restantes.

AVRA tiene la intención de incorporar al mercado el resto de los solares pendientes de adjudicación en la próxima Oferta Pública de Venta.

Con este nuevo paso, se podrá impulsar la construcción de 131 viviendas más que, unidas a las 32 que AVRA va a promover directamente y que se encuentran en fase de modificación de proyectos previos a la concesión de licencia de obra en Corralón Rosal Blanco, Dos Aceras, Ana Bernal y Lagunillas, sumarán 163 viviendas.

“Para llegar hasta aquí la colaboración institucional ha sido fundamental –ha apuntado la delegada– y ya vemos los primeros resultados: apenas cuatro años después de la liquidación ya están en marcha para próxima construcción y con licencia de obra las primeras 84 viviendas protegidas en Lagunillas, bajo el concepto de tecnocasas”.

Además de las tecnocasas, la actuación de la Junta de Andalucía en el centro de Málaga en la promoción de vivienda a precio asequible permitirá incorporar 50 unidades en calle Cerrojo, bajo el modelo de permuta, y otras 31 viviendas en Plaza San Pablo (12 de promoción propia y 19 de colaboración público-privada). En total, 244 nuevas viviendas que, sumadas a las 84 anunciadas este lunes, suman 328.

Igualmente, dos de las fincas de AVRA en Rosal Blanco se dedicarán a la ampliación del Museo Jorge Rando, en consonancia al destino de los solares del Ayuntamiento que irán a equipamientos.

En este sentido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que el Ayuntamiento, por su parte, destinará 3 millones de euros para obtener la propiedad, por trámite de expropiación, de un conjunto de parcelas para poner en valor los hornos medievales junto al museo del Vidrio y al impulso de nuevos equipamientos como la casa de Cánovas del Castillo, así como la creación de nuevos espacios libres y viario.