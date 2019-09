La Junta asegura que su "primera opción" para el tercer hospital son los terrenos del Civil

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que la "primera opción" de la Junta para la construcción del tercer hospital en la capital malagueña, sobre la que está trabajando, son los terrenos del actual aparcamiento del Hospital Civil.

Así, acerca de las últimas declaraciones de responsables de la Junta de Andalucía sobre otras posibles ubicaciones, Navarro ha incidido en que se trabaja sobre los terrenos del Hospital Civil pero ha admitido que hay un "plan B" por si los estudios técnicos que se están acometiendo indicaran que no es viable.

"Estos terrenos están siendo sometidos a estudios técnicos de viabilidad y todo lo demás son opciones que, evidentemente, tienen que estar ahí", ha recalcado en rueda de prensa, añadiendo que la Junta de Andalucía está trabajando "en lo que tiene".

"Conveniencia técnica"

En este sentido, la delegada se ha referido al protocolo de cesión de los terrenos y a que en estos momentos "se está estudiando la conveniencia técnica de construcción en esos terrenos y siempre con un plan B por si acaso esos estudios técnicos no dieran la viabilidad que nosotros esperamos que dé".

Navarro ha reiterado que la "primera opción" son los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil. En este sentido, ha recordado que existe un plan funcional elaborado por expertos y ha insistido en que los terrenos "están siendo sometidos a estudios técnicos de viabilidad y todo lo demás son opciones que evidentemente tienen que estar ahí".

Existe un plan funcional elaborado por expertos y los terrenos "están siendo sometidos a estudios técnicos de viabilidad

"Si por algo se ha caracterizado este proyecto es por haber estado yendo y viniendo durante años con anuncios reiterados, coincidiendo con época electoral y preelectoral por parte de los gobiernos anteriores y nunca terminaron por cumplirse. Lleva más de una década de retraso y no estamos dispuestos a que se retrase ni un día más", ha concluido.

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, al ser preguntado por este proyecto, han admitido que tiene constancia de que la Junta tiene abiertas las opciones del Civil y de la zona este, espacio que, ha apuntado, "no está en manos públicas, donde habría que actuar por varias vías y hay distintas alternativas para conseguirlo". "Sé que esa decisión no se retrasará, y me consta que el deseo de la Junta y el nuestro es que sea con la máxima rapidez porque hay un déficit claro hospitalario en la ciudad y en el área metropolitana", ha concluido.