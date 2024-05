Una monja de Kenia inicia en Málaga una campaña para recaudar fondos para atender a niños y ancianos con discapacidad

La hermana Mary Musembi, directora del hogar Mercy Servants of the Poor en Kenia, en la localidad de Machakos, se encuentra en Málaga con la misión de recaudar fondos para sostener esta casa de acogida, especializada en cuidados paliativos a niños y ancianos con discapacidades severas. Con el respaldo de la ONG malagueña Pozos sin Fronteras, la religiosa encabeza una campaña lanzada por la Fundación Mi grano de arena con la que se quiere reunir 16.850 euros.

Dentro de esta campaña de recaudación de fondos, Mary Musembi mantendrá este martes 21 de mayo a las 18:30 un encuentro en la Cámara de Comercio de Málaga. Según han informado desde Pozos sin Fronteras, la monja permanecerá en la capital malagueña hasta el próximo jueves, cuando viajará hacia Elche para continuar con su campaña; después regresará a Málaga el lunes 27 y al día siguiente partirá hacia Kenia.

"Ayuda a devolver la dignidad a los más vulnerables en Kenia". Ese es es el llamamiento que hace la Fundación Mi grano de arena, que en su página web explica que la hermana Mary Musemb "ha llevado adelante una labor invaluable gracias al apoyo de la solidaridad malagueña y la colaboración de las ONGs Pozos Sin Fronteras y Admundi". "Cambió su vida para devolver la dignidad a los que nadie quiere", señalan.

En su casa de acogida Mercy Servants of the Poor atienden actualmente a 12 niños y 9 ancianos, todos ellos con discapacidades muy severas. Los 16.850 euros que se han propuesto recaudar se destinarán para adquirir material para atender a estas personas. En concreto: seis sillas PCI (Parálisis Cerebral Infantil), ocho camas articuladas y material sanitario diverso (tres máquinas de succión, tres nebulizadores y cinco cilindros de oxígeno).

La campaña comenzó hace unos días y, de momento, hay 810 euros recaudados. Para colaborar se puede hacer a través de la web Mi Grano de Arena o también con una transferencia en el número de cuenta ES08 2100 9443 1502 0008 2517 o, sino, por Bizum al 08431.

Mary Musembi nació en 1973 en Kenia. Es la mayor de once hermanos, y con 20 años empieza como monja de clausura de las Mercedarias descalzas en Arcos de la Frontera (Cádiz). En 2011 regresó a África para cuidar a los enfermos abandonados, desconocidos o sin techo. Primero los atendía por las calles de las ciudades cercanas a Machakos y en sus casas, hasta que en 2018 fundó la institución caritativa Mercy servant of the poor y estableció el hogar de acogida de niños y ancianos con severas discapacidades físicas y psíquicas en Kaonyweni.