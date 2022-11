Limasam destina más de 6 millones de euros para la renovación de casi 13.000 contenedores

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala de Servicios Operativos y responsable de la Empresa Limpieza de Málaga SAM (Limasam), Teresa Porras, y el edil del Distrito de Carretera de Cádiz, Luis Verde, han visitado en la avenida Imperio Argentina los nuevos contenedores ya instalados en la zona del Litoral. A partir de este miércoles se comienza a sustituir los 12.669 contenedores de la ciudad por unos de nueva generación, con el objetivo de mejorar la estética de las calles y ser más ecológicos. Una inversión que supone para el Ayuntamiento, a través de Limasam, unos 6.840.135,7 millones de euros, por medio de dos contratos a través de concurso público a sendas empresas: Formato Verde, encargadas de los contenedores de carga lateral, y Sulo, para los de carga trasera.

Un total de 3.894 de estas nuevas unidades irán destinadas al reciclaje orgánico que se están implantando con el color marrón. Este nuevo contenedor deberá captar el 40% de los residuos que actualmente van al contenedor gris y que corresponden a los biorresiduos. Por lo que a este nuevo espacio de color marrón se destinan aquellos residuos que se pueden descomponer y/o producir olores, donde el usuario debe utilizar bolsas compostables. Como por ejemplo: restos de comida; carne, pescado, frutas, verduras, pan y cáscara de huevo; cajas de pizza y servilletas de papel manchadas por alimentos; restos de infusiones y bolsitas de té; o restos vegetales, como flores y hojarasca

Tanto el Ayuntamiento como Limasam recalcan diferenciar aquellos residuos que seguirán quedándose en el contenedor gris, entendido con la etiqueta "restos", que son los siguientes: Materiales multicapa como pañales y compresas; excrementos de animales; restos de cerámica, platos, fuentes y jarrones; las copas de cristal, que no debe confundirse con el contenedor verde porque no es un envase de vidrio; elementos de plástico que no sean envases como bolígrafos, cepillo de dientes y chupetes; y cenizas como los restos del barrido, de aspiradores y cigarrillos

Los contenedores de carga lateral son un total de 5.473, de los que 1.525 son para restos (gris), 1.423 para envases (amarillo), 1.509 para papel y cartón (azul) y 1.016 para orgánico (marrón), cuyo importe total ha sido de 5.4 millones de euros. Por su parte, los contenedores de carga trasera, con un presupuesto de 1.4 millones, son 7.196 de los que 4.318 van destinados a restos (gris) y 2.878 a orgánico (marrón).

La sustitución de los cerca de 13.000 contenedores de la ciudad se va a hacer de manera paulatina y está previsto que se prolongue hasta la primera semana de mayo de 2023, cumpliendo "in extremis" con la normativa europea. "Vamos cumpliendo fechas, lo importante es que seamos cumplidores cada uno en nuestra casa", señala el alcalde. La planificación contempla el inicio en el Distrito Carretera de Cádiz y seguirá en los siguientes por este orden: Teatinos, Cruz de Humilladero, Málaga Este, Centro, Bailén-Miraflores, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Puerto de la Torre, Churriana y por último la zona de Campanillas.

Con estos nuevos contenedores está previsto reducir el abandono de bolsas de basura fuera de ellas. De la misma forma, se quiere impactar positivamente en la concienciación para el reciclaje de residuos, siendo 100% reciclable al final de la jornada.

Entre otros objetivos de este proyecto se encuentra reducir barreras visuales que hace disminuir el riesgo de atropellos, ya que la altura de los nuevos contenedores se sitúa por debajo de la línea media de los ojos. Esta nueva característica permite una mayor seguridad para los peatones, a la hora de circular y ser vistos por los vehículos, también de un menor obstáculo para escaparates, terrazas o paisajes. Como novedad, los nuevos contenedores no necesitan de pedal para verter las bolsas, que facilitan la tarea a personas mayores.