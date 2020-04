El listado de los municipios de Málaga y sus casos de coronavirus

El Covid-19 se ha extendido como una mancha de aceite por casi todo el planeta y la provincia de Málaga no ha sido una excepción. En estos momentos, hay contagios en 65 de los 103 municipios de la provincia, lo que representa el 63% del total. En todas las historias siempre hay una parte positiva y otra negativa y la positiva, en esta ocasión, es que hay 38 municipios en los que, por ahora, este virus con alcance letal ha pasado de largo, aunque eso no quiere decir que no puedan tener algún vecino afectado en el futuro o incluso que lo tengan ahora y lo desconozca porque no se le haya realizado ningún test de control.

Málaga capital es el principal núcleo de población de la provincia y lidera también el volumen de casos a una distancia abismal del resto de municipios. Según fuentes consultadas por este diario, en Málaga capital hay 1.652 casos positivos de coronavirus, lo que representa algo más de la mitad de los 3.060 casos confirmados en toda la provincia hasta las 20:00 del sábado. A la hora de analizar números todo es siempre relativo. En la capital malagueña había en 2019, según los últimos datos del padrón municipal publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 574.654 habitantes empadronados, lo que quiere decir que el coronavirus ha afectado o está afectando -en los positivos también se incluyen los que ya se han curado y los fallecidos- al 0,28% de la población de la ciudad.

Es un parámetro, como puede observarse, bastante bajo pero es también irreal porque cualquier lector sabe, por sentido común o por experiencia propia con amigos o familiares, que el número real de casos es mayor porque hay miles de personas a los que no se le han hecho ni se le están haciendo los test para saber si ha tenido la enfermedad o si tiene ahora el virus en el interior de su organismo. En cualquier caso, la afectación del coronavirus con los registros oficiales entre la población malagueña es muy reducido. Extrapolando el dato al conjunto de la provincia, hay 3.060 positivos confirmados y 1.661.785 habitantes, por lo que el grado de infección es del 0,18%. Es una décima inferior que la media de la capital porque en el resto de la provincia el castigo está siendo algo menor.

Es muy llamativo el caso de Nerja, donde solo hay registrados 7 contagios en un municipio turístico con 21.000 habitantes censados

La segunda localidad más afectada es Marbella, que también es el segundo municipio con mayor población. En estos momentos se han detectado 222 casos en el municipio marbellí, el 0,15% del total. Rincón de la Victoria es el tercer municipio con más positivos con 113 ciudadanos que enfermaron, el 0,24%. Vélez Málaga tiene 107 positivos, el 0,13% de su población. La lista de localidades que rozan el centenar son Benalmádena (101 positivos, el 0,14%) y Torremolinos (100 positivos, el 0,14%).

Entre el resto de grandes localidades malagueñas están Alhaurín de la Torre (92 positivos), Antequera (83), Cártama (36), Estepona (45), Fuengirola (58), Mijas (59) o Ronda (97). Es especialmente llamativo el caso de Nerja que, pese a ser un municipio muy turístico y tener una población censada de 21.091 personas solo se han registrado, hasta el momento, siete casos positivos por coronavirus, el 0,03%.

Los municipios que se han librado, por ahora, del virus son Alfarnatejo, Alpandeire, Árchez, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benamargosa, Benaoján, Benarrabá, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima, Comares, Cómpeta, Cútar, Faraján, Gaucín, Istán, Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Monda, Montecorto, Montejaque, Ojén, Parauta, Pujerra, Salares, Sayalonga, Sedella, Serrato, Tolox, Totalán y Viñuela.

Municipios de Málaga con casos de coronavirus

Alameda 1 Alcaucín 1 Alfarnate 1 Algarrobo 5 Algatocín 1 Alhaurín de la Torre 92 Alhaurín el Grande 37 Almáchar 3 Almargen 1 Almogía 5 Álora 28 Alozaina 1 Antequera 83 Archidona 16 Ardales 3 Arenas 2 Arriate 10 Benahavís 7 Benalmádena 101 Benamocar 3 El Burgo 1 Campillos 6 Cañete la Real 2 Cártama 36 Casaberme 5 Casarabonela 1 Casares 1 Coín 23 Colmenar 3 Cortes de la Frontera 1 Cuevas Bajas 16 Cuevas de San Marcos 5 Cuevas del Becerro 4 Estepona 45 Frigiliana 4 Fuengirola 58 Fuente de Piedra 2 Genalguacil 1 Guaro 6 Humilladero 5 Igualeja 1 Málaga 1.652 Manilva 3 Marbella 222 Mijas 59 Moclinejo 1 Mollina 1 Nerja 7 Periana 2 Pizarra 6 Rincón de la Victoria 113 Riogordo 2 Ronda 97 Sierra de Yeguas 6 Teba 10 Torremolinos 100 Torrox 5 Valle de Abdalajís 7 Vélez-Málaga 107 Villanueva de Algaidas 2 Villanueva de la Concepción 5 Villanueva de Tapia 1 Villanueva del Rosario 6 Villanueva del Trabuco 2 Yunquera 7

