Llega a Málaga la escuela que te hace programador "en tres meses"

El tejido digital malagueño sigue creciendo. Esta vez no llega una gran compañía a traer su sede o una novedosa startup recibe financiación, se asienta el primer Centro de Aceleración Digital de la mano de ISDI, una escuela de formación digital en negocio y tecnología. El centro educativo abrirá en septiembre en la Estación de Autobuses de Málaga y contara con 500 plazas para alumnos presenciales, además de la formación online.

El presidente y fundador del grupo, Javier Rodríguez Zapatero (ex director general de Google España y Portugal), se ha congratulado por el desembarco de la escuela en Málaga y ha prometido que se podrá formar a alguien "como programador en tres meses y conseguir trabajo". Pese a ello, la programación no es la única de las ramas que se impartirán en ISDI, que abarcará estudios en negocio digital y tecnología también. En total serán dos cursos en Formación Profesional Media y Superior y cuatro máster en Formación Profesional. La escuela no sólo estará enfocada en los jóvenes que quieran buscar un empleo relacionado con las competencias digitales, sino también con aquellos profesionales que quieran ampliar su formación o reinventarse. Para ello, contratarán entre 15 y 20 profesores.

La secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, ha señalado la importancia de la implantación de este centro en Málaga, para que la digitalización "llegue a todos los puntos, no sólo a las grandes capitales". Además, ha afirmado que este "puede ser un centro de referencia". Además, ha recordado que a día de hoy existe cuatro veces más demanda de empleos relacionados con la digitalización, por lo que ha instado a impulsar los centros de formación no reglada, "no podemos esperar a que lleguen los alumnos de Primaria y Secundaria de ahora, es importante trabajar ya".

En este sentido, Rodríguez Zapatero ha incidido en que la empleabilidad de ISDI es del 100%, encontrando incluso empleo para sus alumnos "antes de acabar", para lo que están trabajando ya con empresas del Málaga Tech Park con los que iniciar acuerdos de colaboración y garantizar prácticas para los estudiantes. Además, ha valorado la situación del centro, que es idónea al situarse en la confluencia de AVE, bus y metro, con lo que tiene capacidad para llegar no sólo a la ciudad, sino a la provincia y el resto de la región.

Además, ha recordado que si ISDI desembarca en Málaga es por la insistencia y el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y del alcalde, Francisco de la Torre, "que me llamaba un domingo al mes para preguntarme cuándo íbamos a desembarcar en la ciudad".

El alcalde, por su parte, se ha congratulado de la llegada del centro de formación, "es importante que aflore la formación digital, es un gran acierto". A su vez, ha incidido en la necesidad de subirse al tren de la digitalización, para ponerse a la altura de Europa.

Este es el segundo hito en formación educativa digital en los últimos días, después de que Telefónica 42 abriera sus puertas en el edificio de la Tabacalera en Málaga. Estos proyectos, según han remarcado en el evento, son muy importantes para generar talento en un momento en el que el sector tecnológico malagueño está creciendo exponencialmente.