Llega la segunda carta de desahucio a El Perchel: "estamos muy preocupados y el alcalde no nos recibe"

Otro de los vecinos de Callejones de El Perchel ha recibido carta de desahucio. Son dos los inquilinos que han sido requeridos judicialmente por la empresa promotora que adquirió los bloques, Dazia Capital, que pretende demoler los edificios y construir sobre la parcela nuevas viviendas. En esta situación, el representante de los vecinos, Enrique Gutiérrez, afirma que están "muy preocupados".

Además, Gutiérrez señala que, pese a haber pedido una reunión con el alcalde, "no nos recibe, nos dice que están buscando un hueco pero que son fechas complicadas". Esto, a pesar de que Francisco de la Torre se comprometiese a recibirles "en 24 o 48 horas" una vez lo pidiesen. Este extremo lo ha confirmado el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que asegura que le han solicitado la reunión, pero están "intentando cuadrar una fecha".

Pomares, pese a ello, asegura que tanto en el Consistorio como en la Plataforma El Perchel No Se Vende, ya tenían conocimiento de que eran dos los expedientes que se habían iniciado por parte de Dazia, antes incluso del pasado Pleno del mes de septiembre en el que aseguró que la seguida por la empresa "no es una buena estrategia si quiere seguir invirtiendo en Málaga". En este Pleno se aprobó por unanimidad pedir a la empresa que retirase las demandas de desahucio.

La primera vista, que coincide con el procedimiento iniciado contra Enrique Gutiérrez, el portavoz de El Perchel No Se Vende, tiene su primera vista el próximo miércoles 21 de diciembre. "Menudas Navidades nos van a dar, sólo nos queda empezar a movilizarnos si esto sigue así", asegura Gutiérrez.

La última misiva en llegar, recibida hace quince días, la ha recibido un anciano de 87 años "que cobra una pensión de menos de 1.000 euros", señala Enrique. Las dos citaciones corresponderían a los vecinos que no quisieron reunirse unilateralmente con el administrador de fincas, persona responsable de negociar por parte de la empresa. De esta, señala Pomares, no han recibido ninguna noticia, "no hay novedades respecto al proceso, todo sigue igual que después del Pleno de septiembre".

Colecta para pagar el abogado

A la vista de lo acontecido, los vecinos de El Perchel ya están comenzando a plantear una campaña de recaudación de fondos para poder costearse el asesoramiento legal "necesitamos un buen abogado y no podemos costearlo, vamos a tener que pedir ayuda a los malagueños, como ya hiciera el Bosque Urbano".

Si bien no todos los vecinos de los más de 50 afectados están en la misma situación. Cuando Dazia Capital compró Inmobiliaria Vitrubio y decidió que el destino de los bloques pasaría por una remodelación y no por mantener a sus actuales inquilinos, sólo una decena de ellos tenían un contrato de renta antigua. Fuentes cercanas señalan que la mayoría de vecinos de renta antigua están acordando su salida "y recibiendo muy buenas condiciones para ello".

Es decir, sólo una decena tenían derecho a realojo garantizado. De ellos, sólo uno de los matrimonios ha pactado con la empresa una solución en un emplazamiento más beneficioso para ellos. Para el resto, la situación no deja de ser la finalización de un contrato de alquiler.

En el citado Pleno del mes de septiembre se acordó que el Ayuntamiento formaría parte de las negociaciones y "desempeñe un rol activo de intermediación" entre empresas y vecinos, pese a que la empresa, según aseguró Pomares, se niega a esa intermediación común y quiere una negociación unipersonal con cada uno de los inquilinos, rechazando la negociación conjunta.