Málaga pide a la propietaria de Callejones del Perchel que retire las demandas desahucio

El Ayuntamiento de Málaga se pone algo más duro con Dazia Capital, la propietaria de los inmuebles de Callejones de El Perchel. El pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, ha pedido a la empresa que retire la denuncia de desahucio que ha llegado ya a uno de los vecinos. "Aseguraron que llegarían a acuerdos con cada uno de los vecinos y no irían por la vía judicial, no es una buena estrategia si quiere seguir invirtiendo en Málaga", ha afirmado el concejal de Vivienda, Francisco Pomares.

Además, se ha aprobado por unanimidad que el Ayuntamiento forme parte de las negociaciones y "desempeñe un rol activo de intermediación" entre empresas y vecinos, pese a que la empresa, según ha asegurado Pomares, se niega a esa intermediación común y quiere una negociación unipersonal con cada uno de los inquilinos, rechazando la intermediación.

"Prometieron que no irían por la vía judicial y acordarían con los vecinos sin límite de tiempo y han mentido", ha afirmado Pomares refiriéndose a declaraciones de la gerente de la empresa. Por su parte, el portavoz de la plataforma El Perchel no se vende y receptor de la demanda, Enrique Gutiérrez, ha asegurado que se sienten "abandonados y engañados" por el Ayuntamiento. Justifica este abandono al "no haber hecho nada" por los vecinos desde que celebrase un pleno extraordinario en marzo del pasado año.

A la moción presentada por Unidas Podemos se ha propuesto una enmienda por la que se continuará con la mano tendida a los vecinos para que miembros del Ayuntamiento se reúnan con ellos "a la mayor celeridad" cuando lo soliciten por escrito.

El portavoz de El Perchel no se vende ha cerrado su intervención asegurando que "ningún vecino se irá voluntariamente si se mantiene la vía del desahucio", añadiendo que no han conseguido "domarle ni doblarle con la denuncia".