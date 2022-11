Localizan a la menor de 15 años desaparecida el sábado en Málaga tras escaparse de un centro de menores

La Policía Nacional ya ha localizado a Desiree Escaño Reyes, una niña de 15 años desaparecida en Málaga la noche del pasado sábado tras escaparse de un centro de menores, situado en la barriada de Cristo de la Epidemia, y a las otras dos compañeras con las que dio a la fuga.

Los agentes han encontrado a las tres chicas andado por la calle en la capital malagueña, ha informado a este periódico Deseada Reyes, la madre de Desiree, aunque está a la espera de recibir más detalles sobre la aparición de la menor.

Desesperada por encontrarla, Reyes difundió la alerta de su desaparición a través de redes sociales. Le constaba que este lunes había estado, junto con las otras dos menores, en la Plaza de la Merced. "Sabemos que una de las niñas con las que que se escapó le escribió por Instagram a un chico y le dijo que se encontraban allí las tres y que tenían mucho frío".

Desiree llevaba viviendo en el centro de menores desde febrero porque "no iba al instituto y hablaba mal", cuenta la madre. Durante estos meses, la menor se ha escapado hasta en dos ocasiones más. Si bien, esta es la primera vez que ha permanecido tantos días desaparecida, asegura su progenitora.

"Me dijo que me olvidara de ella, que no la iba a ver más"

"Ella me dice que quiere venir a casa pero cada vez que regresa hay problemas y yo la entrego a la Policía", relataba. De hecho, la última vez que hablaron ya le advirtió.

"Me dijo que me olvidara de ella, que no la iba a ver más", lamentaba la madre, que tenía una cita concertada para ir a ver a la menor al centro de menores el pasado domingo, el día posterior a su desaparición.